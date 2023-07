Lozano-Napoli, Alvino: “Sta girando una balla mostruosa sul messicano”

Secondo il giornalista Carlo Alvino, non è vero che Lozano sia stato emarginato dal Napoli. Ha avuto solo dei piccoli problemi fisici.

Calciomercato Napoli. Non è vero che Hirving Lozano sia stato emarginato dal Napoli. A smentire questa voce è Carlo Alvino, giornalista vicino alle vicende di casa azzurra. Attraverso un post sui propri canali social, Alvino ha voluto fare chiarezza sulla posizione del messicano.

“Parlare di un Lozano emarginato non credo risponda a verità” scrive Alvino. L’attaccante non ha giocato l’ultima amichevole perché, nel periodo di recupero dall’infortunio al ginocchio, ha avuto un piccolo nuovo problema fisico. Un fastidio in via di risoluzione che potrebbe consentirgli di scendere in campo già nella prossima amichevole contro il Girona.

Lozano è al centro di voci di mercato per via della difficile situazione contrattuale. L’ingaggio da 4,5 milioni è ben al di sopra del tetto imposto dal Napoli, e i colloqui per il rinnovo finora non hanno portato frutti. Secondo Alvino, però, il messicano non è affatto ai margini del progetto come molti hanno voluto far credere.

Le sue condizioni fisiche non ottimali dopo l’infortunio hanno condizionato il minutaggio nelle amichevoli, ma Lozano resta un potenziale titolare del tridente di Spalletti. La smentita di Alvino fa chiarezza e rasserena i tifosi: il “Chucky” può ancora dire la sua in maglia azzurra.