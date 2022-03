Lobotka carica il Napoli, il centrocampista lancia un messaggio agli azzurri

Stanislav Lobotka dal ritiro della Nazionale slovacca ha lanciato un messaggio al Napoli caricando l’ambiente per la lotta scudetto.

Stanislav Lobotka è l’umo in più del centrocampo di Spalletti, lo slovacco è diventato un perno fondamentale del centrocampo azzurro collezionando prestazioni al top. Dal ritiro della nazionale slovacca, Lobotka lancia un messaggio ai suoi compagni del Napoli , suonando la carica per la lotta scudetto:

“Scudetto? Ci sono ancora 24 punti in palio, la situazione è aperta, può succedere di tutto da qui alla fine della stagione. Noi ci crediamo, e dobbiamo crederci fino alla fine. Le prossime tre sfide dopo la sosta ci diranno se possiamo lottare veramente per lo scudetto perché giocheremo contro Atalanta, Fiorentina e Roma, tutte squadre fortissime e di grande livello. Per me, però, le avversarie più insidiose sono Inter e Milan, le vere pretendenti allo scudetto sin dall’inizio”.

L’amicizia con Skriniar? Io e Skriniar siamo riusciti a parlare delle partite del weekend del campionato italiano, ci spingiamo a vicenda a fare bene. Le milanesi giocano un calcio fastidioso e poi hanno grande qualità. La Juventus ha avuto un inizio difficile di stagione, ora sta cercando di recuperare, ma non credo possa lottare per lo scudetto”.

Grande momento di forma? “Non faccio pressioni su me stesso, giocherò dando sempre tutto me stesso. Come al solito sono molto tranquillo. Rispetto alla scorsa stagione sto giocando molto di più, quindi mi sento a mio agio fisicamente e mentalmente. Posso dire di essere in grande forma”.