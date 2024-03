Lo Shakhtar conferma l’interesse del Napoli per Sudakov: “Calciatore straordinario”

Carlo Nicolini, dirigente dello Shakhtar Donetsk, ha confermato il forte interesse del Napoli per il talento ucraino Sudakov, elogiandone le qualità.

Il Napoli è a caccia del nuovo gioiello del calcio europeo. Secondo quanto confermato da Carlo Nicolini, CEO dello Shakhtar Donetsk, gli azzurri avrebbero messo concretamente gli occhi su Danylo Sudakov, talentuoso trequartista ucraino.

La conferma a Radio 1

“Il CEO dello Shakhtar e il calciatore stesso hanno confermato l’interesse del Napoli” ha rivelato Nicolini ai microfoni della radio ufficiale del club partenopeo. Parole che certificano il forte apprezzamento degli azzurri per Sudakov.

Gli elogi al talento ucraino

Il dirigente si è sbilanciato sulle qualità del 21enne: “È un ragazzo intelligentissimo e professionale, più maturo dell’età che ha. La sua caratteristica peculiare è l’ultimo passaggio, quello decisivo gli riesce meglio.”

Le giocate viste con l’Ucraina

A supporto degli elogi, Nicolini cita le recenti prestazioni con la nazionale maggiore: “Se avete visto la partita contro l’Islanda, due assist che solo un fuoriclasse può fare”. Chiaro riferimento ai due assist al bacio per Mudryk contro l’Islanda.

Un nuovo Zielinski?

Sudakov piace per la sua duttilità: “Può giocare da 8 o da 10, ma anche qualsiasi altro ruolo. Sa quando la palla deve andare nello spazio o in un certo modo”. Caratteristiche che lo avvicinano al poliedrico Zielinski del Napoli.

“Guardate il primo gol con l’Ucraina – aggiunge Nicolini – quando prende palla nella propria area, scarta due uomini e fa un lancio di 60 metri. Nel gol successivo finge il tiro e fa un assist no-look”.

Numeri da predestinato

I numeri stagionali di Sudakov con lo Shakhtar evidenziano il potenziale: 7 gol e 10 assist in 25 presenze totali. A soli 21 anni, il talento ucraino sembra avere tutte le carte in regola per diventare un nuovo crac del calcio europeo.

Con le conferme del suo stesso club, il Napoli si è già messo in prima fila per assicurarsene le prestazioni. Sudakov potrebbe essere il grande colpo in prospettiva per rinforzare la trequarti azzurra.