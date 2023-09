Lo Monaco: “Per De Laurentiis il calcio è una ‘melanzana imbottita'”. Alvino difende il patron azzurro

Botta e risposta tra Pietro Lo Monaco e Carlo Alvino sulla comprensione e i successi del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex dirigente del Catania Pietro Lo Monaco ha espresso delle critiche piuttosto severe nei confronti del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, scatenando una vivace reazione da parte del noto giornalista sportivo Carlo Alvino.

Lo Monaco ha dichiarato: “Per De Laurentiis, il calcio è una ‘melanzana imbottita’, il calcio è un’altra cosa… Ogni allenatore garantisce un contributo differente all’espressione di gioco della squadra, e per gli uomini non è facile assimilare le nuove direttive. In questo momento sarebbe fondamentale l’intervento di un dirigente che possa fungere da mediatore e stare vicino al tecnico. Affinché una squadra si esprima al meglio, tutte le componenti devono partecipare all’unisono al processo. Le componenti, dunque, ci devono essere, non si può pensare che una sola persona incarni l’unica componente del club.”

Le parole di Lo Monaco hanno suscitato una reazione immediata da parte di Carlo Alvino, che ha difeso il presidente del Napoli sottolineando i successi ottenuti negli anni: “I fatti dicono il contrario, lo dicono i risultati di questi anni, il bilancio in ordine, gli anni di fila in Europa e lo scudetto vinto sempre nel rispetto delle regole.”

Tuttavia, Lo Monaco ha ribadito la sua posizione, concentrandosi esclusivamente sul calcio giocato: “Io parlo di calcio giocato e non di gestione economica o del club. Se De Laurentiis pensa che questa squadra sia forte come quella dello scorso anno, confermo quanto detto: di calcio giocato non capisce niente.”

La discussione si è conclusa con un commento di Alvino: “I pregiudizi su De Laurentiis non finiscono mai…”