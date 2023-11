Live Napoli-Union Berlino: 1-0 Politano porta in vantaggio gli azzurri

Live Napoli-Union Berlino gli azzurri affrontano i tedeschi nella fase a gironi della Champions League. Segui la diretta.

Notizie calcio Napoli – Il Napoli si prepara a una sfida cruciale nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2023-2024, ospitando l’Union Berlino in una partita che promette scintille.

Con la squadra tedesca in una fase critica, avendo subito dodici sconfitte consecutive, il Napoli cerca di sfruttare il momento per consolidare la sua posizione nel Gruppo C e avvicinarsi alla qualificazione per gli ottavi di finale.

Napoli Union Berlino: diretta cronaca testuale

PRIMO TEMPO

39′ Gol Matteo Politano

38′ OCCASIONE UNION BERLINO! Gran palla di Becker per Haberer, la mezzala calcia male da ottima posizione, favorendo Meret.

37′ POLITANO! Sinistro potente della punta, deviazione di Raspadori che salva i tedeschi.

35′ Sponda di Becker, non capisce Fofana: si riparte dalla rimessa dal fondo per Meret.

34′ Partita che rimane dunque in parità, si salva l’Union Berlino.

33′ ANNULLATO IL GOL AL NAPOLI! Cross di Mario Rui, gran torre di testa sul secondo palo di Di Lorenzo per la mezzala che, da due passi, insacca facilmente. Makkelie prima convalida, dopo aver rivisto le immagini, annulla.

31′ Check del VAR per il salto di testa di Di Lorenzo che si appoggia su Roussillon: Makkelie va a rivedere.

29′ Azione insistita di Fofana, destro dal limite che termina decisamente alto.

28′ Lobotka inventa per Zielinski, il polacco non capisce con la sfera che si perde sul fondo.

26′ Doppio passo e cross di Raspadori, ancora in affanno la difesa dell’Union.

25′ PALO DI NATAN! Kvaratskhelia cross di sinistro, colpo di testa del centrale che colpisce il legno!

24′ Cross teso di Di Lorenzo, Bonucci sul primo palo anticipa Raspadori e mette in angolo.

23′ Contropiede Napoli, Politano non arriva sul pretenzioso pallone di Kvaratskhelia.

21′ Altra percussione di Anguissa, lo ferma Bonucci: Napoli che continua a spingere.

20′ Di Lorenzo trova l’imbucata per Anguissa, attento Ronnow in uscita.

19′ Schema su angolo del Napoli, il cross corto di Mario Rui non trova compagni.

18′ Raspadori carica il sinistro da posizione defilata, lo chiude Jaeckel in angolo.

17′ ZIELINSKI! Tacco in area di Anguissa per Di Lorenzo, un rimpallo favorisce il polacco che calcia di prima intenzione: deviazione di Ronnow in area.

15′ Nel frattempo continuano le tensioni tra le due tifoserie, dopo le difficili giornate appena trascorse.

14′ Fallo in attacco di Khedira, con il mediano che ferma irregolarmente l’uscita di Meret.

13′ Sugli sviluppi della punizione, Leite con furbizia trova la deviazione di Lobotka: angolo per l’Union.

12′ Intervento in ritardo di Mario Rui su Fofana, punizione dalla trequarti per i tedeschi.

11′ Cross di Fofana, una deviazione facilita la presa di Meret. Union che prova a colpire con la velocità dei suoi attaccanti.

9′ Mario Rui mette il pallone in out, atterra Diego Leite, colpito da una forte pallonata.

8′ Becker crossa al centro, rimpallo con Rrahmani che vede l’ultima deviazione della punta ospite. Si riparte dalla rimessa dal fondo per il Napoli.

7′ Raspadori scarica per Kvaratskhelia che prova la conclusione a giro: lo chiude Bonucci.

6′ OCCASIONE NAPOLI! Colpo di testa di Rrahmani, palla di poco a lato.

5′ Altro cross di Di Lorenzo, altra deviazione di Leite in angolo.

4′ BECKER! Lancio per la punta che, da posizione defilata, calcia comunque in porta: attento Meret in presa bassa.

4′ Primo corner per il Napoli, palla al centro con Ronnow attento in presa alta.

3′ Cross di Di Lorenzo, Raspadori anticipato in angolo da Leite.

2′ Possesso palla del Napoli, Union che aspetta tutto chiuso nella metá campo.

1′ Napoli in azzurro, tedeschi in completo nero.

1′ INIZIA NAPOLI – UNION BERLINO! Primo pallone per gli ospiti.

Squadre in campo

Napoli – Union Berlino: Formazioni ufficiali



NAPOLI 4-3-3: Meret, Di Lorenzo, Mario Rui, Rrahmani, Natan, Lobotka, Anguissa, Zielinski, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori. A disposizione: Contini, Gollini, Juan Jesus, Elmas, Olivera, Simeone, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, Ostigard, Zanoli, Gaetano. All. Garcia



UNION BERLINO 3-5-2: Ronnow, Jaeckel, Bonucci, Diogo Leite, Juranovic, Hareber, Khedira, Laidouni, Roussillon, Becker, Fofana. A disposizione Schwolow, Stein, Gosens, Aaronson, Volland, Behrens, Trimmel, Tousart, Knoche, Kral, Dehl. All Fischer

La Situazione del Gruppo C Attualmente, la classifica vede il Real Madrid in testa con 9 punti, seguito dal Napoli a 6, Braga a 3 e Union Berlino ancora a zero. Una vittoria stasera per i partenopei potrebbe essere decisiva per il passaggio del turno.

L’Infortunio di Osimhen Victor Osimhen, dopo essere stato costretto a uscire durante un’amichevole internazionale, ha riportato una lesione di medio grado. Il Napoli ha confermato che l’attaccante ha già iniziato le terapie, ma la sua presenza in campo è ancora incerta.

Come Seguire la Partita in Diretta Streaming Per gli appassionati che non potranno essere allo stadio, ci sono diverse opzioni per seguire la partita in diretta streaming. Gli abbonati Sky possono utilizzare Sky Go, mentre NOW e Infinity+ offrono servizi alternativi per chi ha sottoscritto i rispettivi pacchetti sportivi.

I Commentatori della Serata La telecronaca di Sky vedrà Maurizio Compagnoni e Beppe Bergomi al microfono, mentre su Mediaset sarà la volta di Riccardo Trevisani e Roberto Cravero.

La partita di stasera è più di un semplice incontro di calcio; è una dimostrazione di forza, strategia e passione. Il Napoli entra in campo con la determinazione di chi sa che ogni partita può fare la differenza nella corsa verso il trofeo più prestigioso d’Europa.

