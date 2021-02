Live-Napoli Juventus, in attesa di giocare la gara d’andata, si gioca la partita di ritorno. Napoli e Juventus si trovano di fronte nella 22ª giornata di Serie A per la rivincita della Supercoppa Italiana, giocata lo scorso 20 gennaio e vinta dalla Juventus per 2-0.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-JUVENTUS

Napoli con un 4-2-3-1 a trazione anteriore, Zielinski mediano e Politano dal 1′. Juve con De Ligt e non Bonucci, Bernardeschi e Morata titolari.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Lozano; Osimhen. All. Gattuso.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, C. Ronaldo. All. Pirlo.

LIVE NAPOLI JUVENTUS: SECONDO TEMPO

96 è FINITA! Il Napoli batte la juventus 1-0

81′ La Juventus ha alzato il proprio baricentro. I bianconeri stanno tentando in tutti i modi di mettere in difficoltà i difensori azzurri.

78′ Calcio d’angolo dalla destra in area di Chiesa. Chiellini colpisce di testa sul secondo palo ma Rrhamani, in traiettoria, devia la palla in

75′ Esce Osimhen entra Petagna. Terza sostituzione per il Napoli.

75′ Morata innesca Ronaldo che penetra in area e calcia da posizione defilata. Meret respinge il tiro deviandolo oltre la linea di fondocampo.

57′ Punizione dalla destra di Bernardeschi per Chiesa che, appena dentro l’area di rigore, calcia potentemente impegnando Meret. L’estremo difensore del Napoli si rifugia in calcio d’angolo.

56′ AMMONITO Bakayoko. Il centrocampista azzurro trascina Danilo a terra.

54′ La Juventus ha iniziato la ripresa con un altro piglio. I bianconeri cercano di spingersi in avanti con continuità.

51′ Punizione dal limite dell’area di Ronaldo. La palla sorvola la traversa.

49′ Sugli sviluppi di un corner dalla sinistra, il pallone deviato da Osimhen giunge a Ronaldo in area piccola. Il centravanti della Juventus colpisce male la palla consegnandola a Meret.

47′ Iniziativa sulla destra di Chiesa che arriva sul fondo e crossa per Bernardeschi che appoggia palla al limite per Ronaldo. Il talentuoso portoghese calcia non distante dal palo alla sinistra di Meret.

46′ Esce Cuadrado entra Alex Sandro. Prima sostituzione per la Juventus.

46′ Inizia il secondo tempo di NAPOLI-JUVENTUS: 1-0. Riprende la partita. Una sostituzione per la Juventus nell’intervallo di gara.

LIVE NAPOLI JUVENTUS: PRIMO TEMPO

39′ Insigne, dopo aver stoppato palla sulla sinistra, rientra in area e calcia a giro. Chiellini intuisce le intenzioni del capitano partenopeo e lo chiude.

38′ Zielinski cerca in Osimhen in profondità. Il centravanti nigeriano sbaglia il controllo con il pallone che finisce lentamente a fondocampo.

35′ Cuadrado si spinge sul fondo e mette palla in mezzo. Meret, in traiettoria, fa sua la sfera di gioco anticipando gli attaccanti bianconeri.

33′ Lorenzo Insigne è il 7° giocatore a tagliare il traguardo dei 100 gol in tutte le competizioni con la maglia del Napoli.

31′ GOL! NAPOLI-Juventus 1-0! Rete di Insigne. Il capitano del Napoli si presenta dal dischetto e spedisce il pallone all’angolo alto alla destra di Szczesny.

30′ AMMONITO Chiellini per il fallo da rigore.

30′ Doveri chiamato dal VAR concede rigore al Napoli. Chiellini ha commesso fallo ai danni di Rrhamani sull’azione precedente.

28′ Punizione dalla fascia sinistra in area di Insigne. Szczesny esce e si impossessa facilmente del pallone.

16′ Il Napoli recupera palla con Osimhen al limite dell’area che appoggia palla per l’accorrente Politano. Il diagonale rasoterra dell’esterno azzurro, deviato da un difensore bianconero, finisce sul fondo.

14′ Azione veloce sulla sinistra della Juventus orchestrata da Chiesa che serve Morata il quale a sua volta cerca Ronaldo in area. Il fuoriclasse portoghese, lascia scorrere la palla per Bernardeschi che calcia potente ma oltre la traversa.

11′ Cuadrado, lanciato sulla destra da de Ligt, penetra in area e mette palla in mezzo per Morata che calcia di prima intenzione colpendo il compagno di reparto Ronaldo. Il pallone torna buono per l’esterno colombiano che però è in chiara posizione di fuorigioco.

10′ La squadra di Pirlo ha alzato il proprio baricentro. I bianconeri sono stabilmente nella metà campo avversaria.

6′ Ronaldo prova la conclusione dai 30 metri. Il tiro rasoterra e centrale del portoghese viene neutralizzato facilmente da Meret.

5′ Primo tiro dalla bandierina per la Juventus. Bernardeschi effettua un cross dalla sinistra per il colpo di testa a centro area di Rabiot. Il centrocampista francese non riesce ad inquadrare la porta.

4′ La squadra partenopea mantiene il possesso palla mentre i bianconeri rimangono compatti nella propria metà campo.

1′ Inizia il primo tempo di NAPOLI-JUVENTUS. Dirige la gara l’arbitro Daniele Doveri della sezione AIA di Roma 1.

Le due squadre sono state al centro di un intrigo riguardante la gara d’andata, non giocata e inizialmente assegnata a tavolino alla squadra bianconera, prima che il Napoli vincesse il ricorso conquistandosi la possibilità di giocare all’Allianz Stadium. La partita non ha ancora una data fissata per il recupero.

Nel precedente incontro era però stato il Napoli a festeggiare, nella finale di Coppa Italia giocata a Roma lo scorso 17 giugno. L’ultima trasferta bianconera a Napoli è invece datata 26 gennaio 2020, con la vittoria per 2-1 dei partenopei sull’allora squadra di Maurizio Sarri.