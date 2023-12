Live Napoli-Cagliari, la diretta dellla sfida tra gli azzurri di Mazzarri e i sardi guidati dall’ex Ranieri: formazioni ufficiali, Cronaca e gol.

Allo Stadio Diego Armando Maradona, il Napoli si appresta ad affrontare il Cagliari in una sfida cruciale per la 16^ giornata di Serie A. Dopo le recenti sconfitte in campionato contro Inter e Juventus, la squadra di Walter Mazzarri cerca riscatto, mentre il Cagliari spera di non essere solo una comparsa.

Napoli-Cagliari – Primo tempo

La partita tra Napoli e Cagliari è stata posticipata di trenta minuti per motivi di ordine pubblico. Molti tifosi sono rimasti fuori dal Maradona per via dell’apertura tardiva dei cancelli, quindi si è deciso di posticipare il fischio d’inizio che avverrà alle 18:30.

Napoli-Cagliari formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

A disp.: Contini, Gollini, Mario Rui, Ostigard, Zanoli, Demme, Gaetano, Lindstrom, Raspadori, Simeone, Zerbin.

Cagliari (4-3-1-2) Scuffet; Nandez, Goldaniga, Dossena, Augello; Makoumbou, Prati, Jankto; Oritstanio; Petagna, Pavoletti

A disp.: Radunovic, Aresti, Mancosu, Lapadula, Viola, Deiola, Hatzidiakos, Pereiro, Wieteska, Sulemana, Zappa, Obert, Azzi, Luvumbo, Di Pardo.

Napoli in Cerca di Riscatto

Dopo la vittoria in Champions League contro il Braga, il Napoli affronta un momento difficile in Serie A. Le sconfitte consecutive contro Inter e Juventus hanno lasciato il segno, ma la squadra è determinata a tornare alla vittoria in campionato.

Cagliari vuole dare Battaglia

Il Cagliari, guidato da Claudio Ranieri, arriva a Napoli con l’obiettivo di mettere in difficoltà gli azzurri e di ottenere un risultato positivo.

Problemi Logistici allo Stadio Maradona

A poco più di un’ora dall’inizio del match, un imprevisto ha interessato lo stadio Maradona. Per ragioni di sicurezza, i cancelli sono stati aperti in ritardo, causando disagi per i tifosi.

Il Forte Vento Causa Ritardi

Il ritardo nell’apertura dei cancelli è stato provocato da un forte vento che ha interessato Napoli oggi. Inizialmente prevista per le 15:30, l’apertura è stata posticipata alle 16:45. Nonostante ciò, sembra che il fischio d’inizio del match non subirà slittamenti.

Precedenti e Curiosità

Ricordiamo che un episodio simile si è verificato il 14 novembre 2019, in occasione di Napoli-Parma, dove problemi alla copertura dello stadio causati dal maltempo avevano generato incertezze sull’orario di inizio della partita.