Lindstrom impressionato dallo stadio Maradona: probabile debutto contro la Lazio

Il nuovo acquisto del Napoli, Jesper Lindstrom, per la prima volta al Diego Armando Maradona, in vista della partita della Lazio.

Come mostrato in un video pubblicato sui social dalla società, il nuovo acquisto del Napoli Jesper Lindstrom è entrato in campo insieme al compagno Jens Cajuste, guardandosi intorno con un’espressione di sorpresa e apprezzamento. L’esterno offensivo ex Eintracht Francoforte, che indosserà la maglia numero 29, sembrava particolarmente colpito dall’atmosfera dello stadio di Fuorigrotta.

Probabile debutto contro la Lazio

Lindstrom, arrivato questa estate per rinforzare la batteria di esterni a disposizione di mister Garcia, parte dalla panchina nel match contro i biancocelesti, per poi poter fare il suo debutto in maglia azzurra a gara in corso. Le sue qualità tecniche e la sua velocità saranno sicuramente utili al Napoli nella rincorsa al titolo.

Il danese è apparso entusiasta e non vede l’ora di poter finalmente calcare il campo di uno degli stadi più iconici e prestigiosi d’Italia. La reazione stupita durante la sua prima visita all’impianto di Fuorigrotta fa ben sperare i tifosi per il suo imminente impatto con il calcio italiano.