Lecce-Napoli, Osimhen entra e segna: il video del raddoppio

Osimhen subentrato a inizio ripresa a Simeone, realizza di testa su assist di Kvaratskhelia. Azzurri sul 2-0. Il video del gol.

CALCIO NAPOLI. l Napoli trova il gol del raddoppio a inizio secondo tempo nel match contro il Lecce. A siglare la rete dello 0-2 è Victor Osimhen, subentrato all’intervallo al posto dell’ammonito Simeone.

Il nigeriano ci ha messo pochi minuti a lasciare il segno, realizzando di testa su un fantastico assist di Kvaratskhelia. Il georgiano ha pennellato un cross perfetto per la testa di Osimhen, che non ha sbagliato.

Con questo gol il Napoli mette al sicuro il risultato allo stadio Via del Mare, portandosi sul 2-0. Un ingresso decisivo quello di Osimhen, che Garcia ha mandato in campo nella ripresa per evitare rischi con Simeone già ammonito.

Di seguito il video del raddoppio di Osimhen, che ha portato il Napoli sul 2-0 contro il Lecce dopo pochi minuti dall’inizio del secondo tempo.