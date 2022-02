“Siete bravi a piangere” il tifosi bianconero risponde a De Laurentiis

Il Napoli vince con la Lazio e si porta al primo posto in classifica, ora attende lo scontro diretto con il Milan allo stadio Maradona. Al termine del match il presidente del Napoli ha esultato per una vittoria arrivata al 94′, grazie ad un gol strepitoso di Fabian Ruiz.

“Una grande emozione. Una squadra che non molla mai! Avanti così” ha scritto Aurelio De Laurentiis commentando Lazio-Napoli al triplice fischio finale. Una vittoria sofferta quella degli azzurri, ma più che meritata e arrivata con due gol da paura di Insigne e Fabian Ruiz.

Una grande emozione. Una squadra che non molla mai! Avanti così #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) February 27, 2022

Al post di De Laurentiis u twitter sono arrivati molti commenti, tra cui quello di un tifoso bianconero che già si proietta alla sfida con il Milan e scrive: “Preparate i fazzoletti per la partita con il Milan se vi danno un rigore contro voi siete bravi a piangere quando le cose vi vanno male“. Insomma in casa bianconera non sanno più che a santo appigliarsi e nonostante continuano ad avere qualche aiutino del punto di vista arbitrale, i tifosi hanno anche il coraggio di guardare in casa altrui. Il commento ha scatenato l’ilarità di molti tifosi azzurri, ma anche le polemiche di altri utenti del web.