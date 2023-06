Laurientè al Napoli? l'agente: "Garcia lo seguiva quando era in Francia. Può essere ma..."

L’agente di Laurientè, Roberto Meloni, si esprime sul futuro del giocatore tra Napoli e Sassuolo durante l’intervento a Radio CRC.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” condotta da Raffaele Auriemma su Radio CRC, è intervenuto Roberto Meloni, agente del calciatore Laurientè, per parlare del futuro del suo assistito.

“Laurientè in questo momento è in vacanza. Come abbiamo sempre detto e ripetuto più volte è contento del Sassuolo e può fare ancora di più. Il mercato è alle porte e tutto è possibile, siamo tranquilli e sereni,” ha dichiarato Meloni, alimentando le speculazioni sul futuro del calciatore.

Alla domanda su un possibile trasferimento al Napoli, Meloni ha risposto: “Fa piacere avere l’interesse di grandi club come può essere anche il Napoli, ma in questo momento gli azzurri sono impegnati a gestire cose interne, quindi per il momento tutto tace.”

Meloni ha poi elogiato Laurientè per la sua dinamicità e la capacità di creare superiorità numerica, evitando però di fare paragoni con Kvaratskhelia, un altro calciatore che ha brillato nella stagione passata. “Laurientè è un giocatore dinamico a cui piace saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Ovviamente non si può fare il paragone con Kvaratskhelia che ha fatto un ottimo campionato e nessuno lo conosceva. Posso solo fargli i complimenti per quello che ha fatto al Napoli perché ha fatto molto bene.”

Sulla questione dell’interesse passato di Garcia, attuale allenatore del Napoli, per Laurientè, Meloni ha confermato che c’era effettivamente un interesse da parte di molti club quando il giocatore era in Francia. “Garcia è un allenatore molto preparato ed il Napoli ha fatto un’ottima scelta. Per il momento il telefono non sta squillando, siamo felici per la sistemazione al Sassuolo, ma se arriverà qualcosa di interessante valuteremo.”

Infine, Meloni si è astenuto dal commentare le voci sul mercato riguardanti Berardi, un altro giocatore del Sassuolo, sottolineando che non spetta a lui rispondere su tali questioni.

Il futuro di Laurientè resta ancora incerto, con il mercato alle porte, il futuro di Laurientè sembra destinato a essere al centro dei riflettori.