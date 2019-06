L'Atletico Madrid su Insigne. Arriva la risposta di De Laurentiis

L’Ateletico Madrid torna su Insigne. I Colocheros vogliono il fantasista del Napoli, De Laurentiis non fa sconti e chiede più di 80 milioni.







Oltre i colloqui delle scorse settimane con l’Inter, su Insigne c’è l’Atletico Madrid, che sta trattando anche Hysaj, ci sono stati intensi contatti tra Ancelotti e Berta che ne ha parlato anche con Giuntoli.Un anno fa ci fu la prima scintilla, la proposta di un quinquennale a 7,5milioni che Insigne non ha voluto cogliere dopo che Ancelotti l’aveva blindato.

ATLETICO MADRID SU INSIGNE

Secondo quanto riporta il quotidiano il Mattino L’Atletico Madrid, torna alla carica per Lorenzo Insigne. Il club spagnolo avrebbe già parlato con Mino Raiola. L’agente ha spiegato che Insigne non è incedibile, ma l’offerta di 55 milioni presentata dalla società di Diego Simeone non è adeguata. Insigne ha aperto alla trattativa: gli piace la Liga e l’esperienza con Simeone.







De Laurentiis non vuole fare sconti, ma sa che Ancelotti non ritiene Insigne un intoccabile. Se l’Atletico dovesse spingersi ad offrire 80 milioni per il talento azzurro, il Napoli penserebbe ad una cessione. Al calciatore sarebbe stato prospettato un ingaggio di 6.5 milioni per 5 anni.