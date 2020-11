L’agente di Fabian Ruiz, Alvaro Torres, parla del rinnovo del centrocampista del Napoli e lo fa ai microfoni di Goal.com.

Punto fermo del Napoli di Gennaro Gattuso e protagonista con la Nazionale spagnola, Fabian Ruiz attende il rinnovo con il Napoli che però stenta a decollare. Il centrocampista prelevato dal Betis Siviglia ha ricevuto tanti complimenti per la super prestazione fatta registrare, dalla Spagna e dal giocatore, contro la Germania. Real Madrid e Barcellona sono sempre sulle sue tracce ma per ora se lo coccola Gattuso. Il tecnico ne ha fatto un punto fermo a centrocampo e domenica contro il Milan scenderà sicuramente in campo dal primo minuto, anche se potrebbe giocare con un modulo diverso e senza Bakayoko.

L’agente di Fabian Ruiz ha parlato del suo rinnovo a Goal.com e dice: “Dobbiamo vivere il presente. Fabian è titolare e un giocatore importante nel Napoli e nella Nazionale spagnola e credo che sarà ancora più importante per entrambe. Giocherà molti altri anni nella Selección. A Napoli è molto contento e ha voglia di vincere dei trofei. Il rinnovo, che era stato programmato, è in standby da tempo e non ci sono stati passi avanti. Quando si concluderà questa stagione gli rimarranno solo due anni di contratto“. Guardando al futuro prossimo ha aggiunto: “Gli Europei? Li giocherà e credo che saranno una vetrina spettacolare per lui. Non vede l’ora. È già stato il migliore giocatore degli Europei Under 21 e ha l’obiettivo di essere uno dei migliori anche di Euro 2020”.