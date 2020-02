Marino Magrin ritorna sulle dichiarazioni a Sky che hanno fatto infuriare i tifosi partenopei. “Per l’Atalanta sarebbe storico incontrare il Barcellona”.

La diretta Sky tra Nebuloni e Magrin ha lasciato molti strascichi, in maniera diretta l’ex Atalanta ha ammesso che avrebbe voluto affrontare il Barcellona. Questo significherebbe una qualificazione dell’Atalanta (che ha vinto 4-1 col Valencia in casa ndr) ed una esclusione dalla competizione del Napoli (martedì 25 febbraio c’è la gara d’andata con il Barcellona al San Paolo ndr). A Radio Punto Nuovo, Marino Magrin è ritornato sulla vicenda ed ha provato a spiegare: “La domanda era se vogliamo incontrare una squadra italiana od un’altra, ma quando capiterà più che l’Atalanta giocherà in Champions? Sia la Juventus che il Napoli li incontriamo in campionato, Barcellona, Real Madrid e Liverpool resterebbero nella storia“. Lo stesso Magrin ha aggiunto: “Mi auguro che il Napoli passi il turno, sarebbe bellissimo, ma il Barcellona ha un altro modo di giocare, nonostante le difficoltà“.

Magrin e la difesa d’ufficio

“Io seguo il Napoli, mi piace, ho dei vicini di casa che sono di Napoli” ha provato a spiegare Magrin durante la diretta di Radio Punto Nuovo. Dichiarazioni che sembrano dei modi di dire, anche perché non si capisce cosa possa unire le dichiarazioni di Magrin al fatto che lo stesso abbia dei vicini originari del capoluogo campano. Intanto i giochi non sono ancora fatti e la partita con il Barcellona deve essere ancora giocata e quindi nulla è ancora deciso: “Mi auguro che il Napoli passi e farò il tifo per loro” fa sapere Magrin che conclude sulla possibile remuntada del Valencia con l’Atalanta: “Andiamo lì con tre gol in più, ma il Valencia ci ha comunque creato tanti problemi in fase difensiva. Anche se l’Atalanta verrà eliminata, gli sportivi atalantini sono già entusiasti per come è andata fino ad ora“.