La Roma porta la Conference League a casa di Giorgio: tifoso di 96 anni

Prosegue il tour della Conference League vinta dalla Roma, tappa anche da Giorgio, 96 anni, più vecchio abbonato dei giallorossi. Sicuramente una bellissima iniziativa quella della Roma che ha deciso di far viaggiare la coppa vinta nella scorsa stagione. Una tappa particolare è stata fatta per Giorgio, un tifosi speciale, tanto che è stato lo stesso manager Tiago Pinto a consegnare il prezioso trofeo nelle mani dell’abbonato più vecchio della Roma.

Sicuramente una grande operazione che avvicina i tifosi alla squadra, ma che dà anche il senso di come un club di calcio sia soprattutto dei tifosi. Senza il sostegno dei supporters sarebbe tutto inutile, anche se la si vuole pensare in termini di vil denaro. Il club giallorosso ha deciso di unire questo concetto ad una politica più aperta verso i tifosi, un’idea che sta pagando dividendi, non è un caso che le vendite degli abbonamenti per la stagione 2022/23 di Serie A siano schizzate subito alle stelle, appena dopo l’apertura dei botteghini. I prezzi popolari della curve hanno permesso di accedere facilmente allo stadio Olimpico di Roma che praticamente sarà sempre pieno nella prossima stagione.