Kvaratskhelia in campo con l’Udinese: c’è appresione

Kvicha Kvaratskhelia in campo con l’Udinese, il giocatore non è ancora sicuro di giocare sabato allo stadio Maradona.

Il Napoli per due partite ha dovuto fare a meno di Kvaratskhelia, al suo posto hanno giocatore Elmas e Raspadori e sono arrivate due vittorie. Dunque il Napoli ha nella rosa la forza per riuscire a sostituire anche un giocatore importantissimo come il georgiano. Recuperarlo resta comunque una priorità per Spalletti, visto che agli strappi, le giocate i gol e gli assist di Kvaratskhelia si ci rinuncia difficilmente. Ieri il georgiano ha esultato in tribuna alla vittoria del suo Napoli, ma non vede l’ora di poter tornare di nuovo protagonista davanti ai tifosi di cui è diventato già beniamino.

Napoli-Udinese: ultime novità su Kvaratskhelia

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport: “Da valutare le condizioni di Kvaratskhelia, anche ieri alle prese con una sessione di terapie per smaltire la lombalgia che l’ha costretto a saltare sia la

trasferta di Bergamo con l’Atalanta sia la passerella con l’Empoli“.

Al momento la presenza di Kvaratskhelia in Napoli-Udinese non è sicura. Lo staff medico e tecnico della formazione azzurra è sempre molto prudente sugli infortuni. Non ha mai forzato il rientro di nessun giocatore fino ad ora. Lo stesso metro sarà applicato anche per il georgiano. Tra oggi e domani si capirà come sta Kvaratskhelia e se può quantomeno entrare nella lista dei convocati altrimenti Raspadori ed Elmas sono di nuovo pronti a giocarsi un posto da titolare.