Kvaratskhelia fa impazzire la nonna dai capelli azzurri – VIDEO

Il gol di Kvicha Kvaratkshelia ha fatto esplodere lo stadio Diego Armando Maradona, una giocata magnifica per il georgiano.

Sta facendo il giro del mondo il gol messo a segno da Kvicha Kvaratskhelia, una giocata da fenomeno. Basti pensare che il georgiano era solo contro sette giocatori dell’Atalanta, eppure è riuscito a trovare il modo di trovare lo spazio per calciare e portare il Napoli in vantaggio, in una partita che stava diventando molto insidiosa.

Il gol di Kvaratskhelia con l’Atalanta ha fatto gioire anche una nonna con i capelli tinti d’azzurro presente allo stadio Diego Armando Maradona. Una felicità pura quella della speciale tifosa del Napoli, che insieme con gli altri supporters non riusciva a credere ai propri occhi per la giocata del georgiano.