Koulibaly, l’avvocato: “Koulibaly e Fabian via da Napoli, ecco la situazione”

Il futuro di Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz è ancora incerto. I due giocatori sono pezzi pregiati del mercato del Napoli che vuole venderli ad un prezzo molto alto. Entrambi potrebbero prendere in considerazione l’idea di lasciare Napoli, ma non è detto che accada. Le richieste per Koulibaly e Fabian Ruiz sono tantissime, con i top club europei a tentare i due giocatori azzurri, anche se fin’ora nessuno ha fatto un’offerta irrinunciabile al Napoli.

L’avvocato Fulvio Marrucco a Radio Crc ha parlato proprio di Koulibaly e Fabian ed ha detto: “Per quanto riguarda, invece, le cessioni, non è detto che Koulibaly e Fabian Ruiz vadano via di sicuro. Dipenderà dal budget che il Napoli avrà previsto con le cessioni, magari si potrebbe raggiungere con l’addio di altri calciatori“. Discorso diverso per quanto riguarda il futuro di Gennaro Gattuso, oramai pronto a lasciare Napoli a fine stagione: “Il prossimo allenatore del Napoli verrà scelto dopo aver conosciuto con certezza a quale competizione europea parteciperanno gli azzurri nella prossima stagione – ha detto Marrucco a Radio Crc – un tentativo con Gattuso, però, a mio avviso andrà fatto. Nello spogliatoio ci sono tanti calciatori che stanno spingendo affinché il tecnico di Corigliano resti sulla panchina del Napoli. Gattuso ha avuto il grande merito di compattare lo spogliatoio”.