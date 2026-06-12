Juventus e AS Roma seguono Ruggeri, difensore dell’Atletico Madrid. Interesse confermato dagli agenti.

MADRID, SPAGNA – 14 APRILE: Durante il match di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra Atlético de Madrid e FC Barcelona, Lamine Yamal del Barcellona è in azione mentre è pressato da Matteo Ruggeri dell’Atlético. L’incontro si è svolto presso il Riyadh Air Metropolitano. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Interesse per Matteo Ruggeri: Juventus e Roma in prima fila

Gli agenti di Matteo Ruggeri hanno confermato l’interesse di Juventus e Roma nei confronti del difensore dell’Atlético Madrid. In un’intervista a Sky Sport Italia, i rappresentanti del giocatore, Manuel Montipò e Tullio Tinti, hanno dichiarato: “Ci sono richieste sia dall’Italia che dall’estero”. Questo annuncio ha attirato l’attenzione dei fan e degli esperti di calcio, accendendo il dibattito su un possibile trasferimento del difensore.

Entrambe le squadre italiane vogliono il terzino sinistro, che ha dimostrato di essere un elemento chiave nella difesa dell’Atlético. Ruggeri è stato un titolare fisso, contribuendo significativamente con sette assist in 48 partite. La sua abilità e il suo potenziale hanno attirato diversi club, ma al momento la situazione rimane cauta.

Durante una riunione avvenuta mercoledì mattina con i dirigenti dell’Inter, non si è parlato di un possibile trasferimento di Ruggeri alla squadra nerazzurra. Tinti rappresenta anche alcuni difensori dell’Inter, tra cui Alessandro Bastoni e Matteo Darmian, quindi si può solo immaginare come queste dinamiche possano influenzare la situazione.

Le parole degli agenti e il futuro di Ruggeri

Montipò ha rimarcato l’importanza di Ruggeri all’Atlético, dicendo: “Il club è molto soddisfatto del giocatore e vuole trattenerlo. Al momento è un titolare e il mercato è aperto; qualsiasi cosa può succedere”. La situazione attuale non prevede trattative concrete, ma l’interesse delle due big italiane è un fattore che non può essere sottovalutato.

Secondo quanto riportato da Gazzetta dello Sport, Roma è particolarmente interessata a Ruggeri, e i reporter di Sky Sport Italia hanno chiesto esplicitamente agli agenti se ci fossero realmente affari in corso con i giallorossi e la Juventus. Montipò ha risposto vagamente, senza confermare né smentire: “Si trova in un grande club e tutti i grandi club cercano giocatori forti, ma non so”.

Allo stesso tempo, Tinti è stato più esplicito, confermando l’interesse: “So per certo che ci sono molte altre squadre oltre a Roma e Juventus”. Il sorriso sul volto dell’agente lasciava trasparire una certa fiducia nei confronti del futuro di Ruggeri.

Ruggeri ha fatto il suo ingresso all’Atlético Madrid dalla Atalanta in un affare da 17 milioni di euro la scorsa estate. A soli 23 anni, il suo contratto con il club spagnolo scade a giugno 2030, il che significa che sarà difficile per qualsiasi club convincere l’Atlético a lasciarlo andare, a meno che non venga presentata un’offerta irrinunciabile.

Il talento del giovane difensore è innegabile, e la sua presenza nella formazione titolare dell’Atlético è un chiaro segnale del fatto che il club lo considera un elemento cruciale per il loro progetto. Ruggeri non ha ancora debuttato con la Nazionale maggiore italiana, ma le sue prestazioni in Liga e in Champions League potrebbero presto attirare l’attenzione di Roberto Mancini, tecnico degli Azzurri.

Il calcio è un settore fluido e in continua evoluzione. Mentre Ruggeri resta un elemento fondamentale per l’Atlético Madrid, l’interesse di grandi club come Juventus e Roma potrebbe cambiare le carte in tavola. I prossimi mesi saranno decisivi e la radarizzazione degli scout italiani sarà certamente attiva. La reputazione di Ruggeri come uno dei prospetti più promettenti nel calcio europeo non è solo ben meritata, ma potrebbe anche condurlo verso opportunità ancora più grandi nel corso della sua carriera.

Per rimanere aggiornati su ulteriori sviluppi, segui le notizie sui siti ufficiali delle squadre e sulle principali emittenti sportive. La finestra di mercato è aperta e tutto è possibile! Fonte: Sky Sport Italia, Gazzetta dello Sport.

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