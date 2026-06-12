Acquistare il Napoli? Un sogno impossibile per un progetto straordinario!

Matt Rizzetta chiarisce le voci sull’acquisto della SSC Napoli

In una conferenza stampa tenutasi oggi allo stadio del Campobasso, il presidente Matt Rizzetta ha affrontato le speculazioni riguardanti un possibile acquisto della SSC Napoli. Rizzetta, noto per il suo ruolo nel Napoli Basket e presidente del Campobasso calcio, ha descritto il concetto di un «progetto stratosferico» che mira a integrare il mondo del basket e del calcio nella città di Napoli. Le sue dichiarazioni hanno suscitato l’interesse e la curiosità dei giornalisti e dei tifosi.

Rizzetta, un imprenditore americano di origini italiane, ha enfatizzato l’importanza di Napoli come piazza strategica, sottolineando il suo potenziale internazionale. Durante la conferenza, ha espresso l’idea che la città rappresenti un’ottima opportunità non solo per il calcio ma anche per progetti sportivi più ampi.

«Abbiamo una realtà in crescita», ha affermato Rizzetta, facendo riferimento alla sua azienda. Con risorse «quasi illimitate», ha dichiarato la sua intenzione di rendere la sua impresa un punto di riferimento nel panorama sportivo internazionale.

Un progetto ambizioso, ma complesso

Il patron del Campobasso ha definito il potenziale progetto per Napoli come «stratosferico», indicando la possibilità di creare una sinergia tra le diverse discipline sportive. Rizzetta ha precisato: «Ho sempre detto che ci sono tre piazze di interesse, una non la nomino, ma avrei preso in considerazione solo Napoli e un’altra per motivi strategici». La presenza di realtà consolidate come la squadra di basket e il coinvolgimento della città in eventi sportivi internazionali sono elementi che rendono Napoli un luogo privilegiato.

Nel suo intervento, Rizzetta ha anche accennato alla possibilità di coinvolgere investitori di alto profilo. Ha dichiarato: «Potenzialmente, c’era la NBA e l’Eurolega, insieme al Napoli già come una realtà consolidata. Questa combinazione potrebbe portare a significativi investimenti nel settore giovanile e in altre strutture». Rizzetta ha comunque messo in guardia: «Considerando il progetto, è all’attuale stato infattibile. Non ci stiamo lavorando, e per correttezza e trasparenza voglio che si sappia».

Ieri, le speculazioni sull’interesse di Rizzetta per la SSC Napoli avevano iniziato a circolare nei media. Rizzetta ha voluto rassicurare i tifosi del Napoli e i media riguardo alle sue reali intenzioni, evidenziando che qualsiasi discussione su un’acquisizione è prematura e per ora solo teorica. Ha affermato: «Se ci fosse un’opportunità del genere, la prenderemmo in considerazione. Abbiamo approfondito l’argomento, e mentre è emozionante, non è attuabile al momento».

Il futuro del calcio a Napoli

Il dibattito su investimenti massicci in progetti sportivi a Napoli si inserisce in un contesto più ampio, dove il calcio italiano manifesta la volontà di tornare a essere competitivo a livello internazionale. L’idea di Rizzetta di integrare il basket con il calcio potrebbe rappresentare una nuova dimensione dell’intrattenimento sportivo, capace di attrarre investimenti e attenzione mediatica.

La SSC Napoli, al di là delle voci di acquisizione, è già una squadra ben radicata nella storia del calcio italiano. In un periodo in cui gestire una squadra è diventato irto di sfide, le parole di Rizzetta possono stimolare una riflessione su come le diverse discipline sportive possano convergere per creare un ecosistema più forte e resiliente. Non resta che attendere eventuali sviluppi futuri da parte di Rizzetta e del suo team.

Per ulteriori aggiornamenti e dettagli sulle prospettive di sviluppo della SSC Napoli e del basket a Napoli, si consiglia di seguire i canali ufficiali e le comunicazioni della società.

Fonti: SSC Napoli, Campobasso Calcio

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