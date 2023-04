Juve al terzo posto, Cerchione: “Certi che la UEFA le farà disputare la Champions?”

Il giornalista di 1 Station Radio, Luca Cerchione, solleva dubbi sulla partecipazione della Juventus alla competizione europea, alla luce delle sanzioni subite e del precedente del Milan.

La Juventus è stata recentemente penalizzata di quindici punti in classifica, ma la decisione è stata temporaneamente annullata in attesa della sentenza definitiva, suscitando l’entusiasmo dei suoi tifosi. Tuttavia, resta un dubbio sulla possibilità che la squadra bianconera possa partecipare alla prossima Champions League, anche in caso di vittoria sul campo visto il posizionamento in classifica che la compagine di Massimiliano Allegri ha raggiunto con la restituzione dei punti, ‘tagliando’ fuori una fra Roma, Inter e Lazio.

La Juventus parteciperà alla prossima Champions League? Il dubbio sollevato da Luca Cerchione

Luca Cerchione, giornalista di 1 Station Radio, ha sollevato questo interrogativo, ricordando il caso del Milan che, in passato, dovette rinunciare alla competizione europea per violazioni meno gravi. La Juventus si trova ora al terzo posto in classifica, in corsa per la vittoria in Europa League e con un importante match contro il Napoli all’orizzonte.

“Con la restituzione dei quindici punti, la Juventus sale al terzo posto, alle spalle di Napoli e Lazio e tagliando fuori una tra Roma, Inter e Lazio, condannate dunque all’Europa League. Resta, però, un interrogativo. Anche se la Juventus conquistasse la Champions sul campo, siamo certi che la Uefa consenta ai bianconeri di giocare le coppe europee? Qualche anno fa, il Milan, in relazione a violazioni di gravità sicuramente inferiore, dovette rinunciare alla possibilità di disputare la competizione europea”.