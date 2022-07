Juan Jesus il primo ad arrivare a Castel Volturno: il brasiliano innamorato del Napoli

JUAN JESUS-NAPOLI. La passata stagione Juan Jesus arrivò tra lo scetticismo generale ma nell’arco di un anno ha conquistato tutti. Il brasiliano di Belo Horizonte si è legato da subito alla piazza ed infatti è felicissimo di restare sulle rive del Golfo, come espresso in tanti post sui suoi canali Facebook ed Instagram.

Nei giorni scorsi ha anche pubblicato sui social i video della sua preparazione per il ritiro, a dimostrazione dell’alto valore da professionista che lo accompagna. E stamattina, a conferma del suo attaccamento alla maglia, si è presentato per primo all’appuntamento indetto dalla società.

Da oggi, infatti, sono previsti gli esami medici per tutti i calciatori, prima della partenza del 9 luglio per Dimaro. Juan Jesus non ha perso tempo: ama Napoli e lo dimostra con i fatti.