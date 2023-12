Jorginho: “Il mio Napoli ha fatto la storia”

Jorginho, centrocampista dell’Arsenal e della Nazionale Italiana ha ricordato con entusiasmo la sua esperienza a Napoli.

In un’intervista con The Athletic, Jorginho, centrocampista dell’Arsenal e della Nazionale Italiana, rha ricordato il suo periodo a Napoli e ha parlato della sua relazione con l’allenatore Mikel Arteta.

“Arteta ha provato a portarmi con sé un paio di volte. Penso che faccia affidamento sulle mie qualità, non solo in campo, ma anche fuori dal campo. Aiuto i miei compagni, la società, lo staff, portando la mia esperienza, la mia mentalità di voler vincere sempre”.

Jorginho esalta il suo Napoli

Dopo un inizio promettente a Verona, dove Jorginho ha segnato sette gol nei primi sei mesi, il suo trasferimento al Napoli non è stato subito accolto con entusiasmo dai tifosi. Nonostante questo, Jorginho descrive come, con il tempo, sia riuscito a conquistare i tifosi e a lasciare un’impronta indelebile nel club partenopeo.

“Ho imparato a utilizzare le critiche come motivazioni: o le ricevi e ti but-tano giù oppure le prendi e le trasformi in motivazioni per dimostrare agli altri che si sbagliano.

Nei primi sei mesi al Verona ho segnato sette gol e sono stato ceduto al Napoli. Anche lì i tifosi non ne erano sicuri del mio potenziale, poi abbiamo fatto la storia per il modo con cui giocavamo a calcio.

Il fisico e la velocità non sono i miei punti di forza, lo so, ecco perché non ci faccio affidamento”.

A Napoli, Jorginho trasforma le critiche in motivazioni. Nonostante non si basi su fisicità e velocità, il suo stile di gioco tecnico e intelligente lo rende fondamentale per la squadra.