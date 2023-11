Jacobelli: “Schemi a geometria variabile e giocatori fuori ruolo: Ads by Jacobelli: Garcia ha smontato il giocattolo di Spalletti e l’ha rimontato male”

Il giornalista Xavier Jacobelli ha criticato all’allenatore azzurro Garcia: “Napoli senza seconda squadra, solo problemi con la prima”.

Nel panorama calcistico attuale, l’analisi di Xavier Jacobelli sul Napoli offre uno spunto interessante. Il giornalista, attraverso i suoi canali social ufficiali, ha lanciato una critica diretta all’allenatore del Napoli, Garcia, affermando: “Garcia la seconda squadra non ce l’ha, gli bastano i problemi con la prima. Nemmeno la spettacolare rimonta sul Milan ha completamente placato le critiche, che da parte di tifosi e addetti ai lavori si fanno sentire in modo continuo. Il brontolio, ora sordo, ora plateale, ora di nuovo carsico, è una costante fin dall’inizio della stagione. E c’è qualcosa di profondo che va oltre i semplici sette punti in meno rispetto all’anno precedente”.

Jacobelli prosegue, mettendo in luce le scelte tattiche di Garcia:

“I problemi sono emersi quando Garcia ha deciso di smontare il perfetto ‘giocattolo’ di Spalletti e lo ha rimontato male. Non si tratta solo di una questione di risultati, ma anche di coerenza tattica e di gestione dei giocatori. Il 4-3-3 di Luciano non è sacro, come Garcia ha specificato dopo la partita contro il Milan, ma la confusione regna sovrana quando gli schemi diventano variabili e i giocatori vengono schierati fuori ruolo. Prendiamo ad esempio Raspadori: dopo essere stato impiegato altrove, è bastato schierarlo come punta centrale in assenza di Osimhen, seguendo il suggerimento del suo mentore De Zerbi, per vedere cosa può davvero fare. Anche su punizione, ha dimostrato il suo valore”.

Il confronto con l’era Spalletti è inevitabile, come sottolinea Jacobelli:

“Fin dal primo giorno, Garcia sa di avere accanto in panchina un ‘convitato di pietra’ chiamato Spalletti. Il paragone con il Napoli campione d’Italia, che aveva un vantaggio di 16 punti e ha raggiunto i quarti di Champions per la prima volta nella sua storia, è ineludibile. In una sola settimana, Garcia ha ottenuto vittorie contro Verona e a Berlino, e ha realizzato una rimonta contro il Milan in casa, consolidando così la sua posizione sotto l’occhio vigile dell’opinione pubblica. Una riflessione sottolinea la soluzione: riportare al centro del progetto il gioco puro dei Campioni e Garcia uscirà indenne da questa fase difficile”.