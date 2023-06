Italo Cucci: “Osimhen? Cifre come 150 milioni sono irrinunciabili. Giuntoli-Napoli, vicenda poco interessante”

Il giornalista Italo Cucci si è soffermato su alcune questioni in casa Napoli, dalla questione Giuntoli al mercato.

Nell’ambito del mercato calcistico del Napoli, Italo Cucci, uno dei giornalisti italiani più esperti, ha espresso le sue opinioni soffermandosi su diverse questioni in casa Napoli. Si parte proprio dalla questione legata all’attuale ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, che passa ormai le giornate da separato in casa. Di seguito le parole di Cucci ai microfoni di Kiss Kiss:

“Non sono particolarmente preoccupato da questa situazione. Se lascia il Napoli, significa che il suo compito qui è terminato. Se De Laurentiis vuole tenerlo, è giusto che faccia valere i suoi diritti. Personalmente, mi interessa poco ciò che fanno i dirigenti, preferisco concentrarmi sui calciatori. Godiamoci il mercato. Per quanto riguarda Osimhen, cifre come 150 milioni sono irrinunciabili, non c’è nemmeno bisogno di pensarci, potremmo ricostruire l’intera squadra con quella somma.“

Cucci ha anche espresso la sua tristezza nel vedere grandi campioni che si trasferiscono in Arabia Saudita, come Benzema o Koulibaly:

“Guadagnano un sacco di soldi, ma giocano in un campionato poco competitivo. In pratica, sembra che giochino da soli. Perché, allora, non portare l’Arabia Saudita in Europa e permettere alle squadre principali di partecipare alla Champions League? Almeno avrebbero l’opportunità di confrontarsi con altri campioni, non solo in queste competizioni. Potrebbe essere un’idea interessante”.