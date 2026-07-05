Italia e Argentina: ripartenza con Conte e Maldini, mentre Messi guida i biancocelesti.

di Enrico Currò

Tevez e le sue aspettative per la Nazionale italiana

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’ex attaccante della Juventus, Carlos Tevez, ha seguito con grande attenzione la recente vittoria dell’Argentina su Capo Verde, un match che ha visto il suo paese di origine in difficoltà. Nello scenario festoso del Miami Stadium, circondato da tifosi vip, Tevez non ha esitato a rispondere a domande sul futuro del calcio italiano, in particolare riguardo alla Nazionale e al suo prossimo commissario tecnico.

Quando gli è stato chiesto chi dovesse essere il successore di Roberto Mancini, Tevez ha affermato senza esitare: “Antonio Conte. È l’unico in grado di risollevare la Nazionale. Con Paolo Maldini come direttore tecnico, sarebbe il massimo. Maldini ha portato il Milan a vincere lo scudetto”. Questo endorsement per Conte rispecchia la fiducia che Tevez ha nei confronti del tecnico leccese, noto per il suo approccio appassionato e vincente.

La visione di Tevez su Spalletti e Allegri

Rimanendo nel tema degli allenatori, Tevez ha espresso perplessità riguardo alla scelta di Luciano Spalletti, attuale allenatore della Juventus, per la Nazionale. “Non mi piace, perché è meno sanguigno. Non è come Conte,” ha dichiarato. A suo avviso, Conte rimane il migliore, capace di ottenere risultati significativi sin dal primo anno di lavoro. Tevez ha paragonato anche Massimiliano Allegri, neoallenatore del Napoli, notando le sue qualità ma aggiungendo che a volte potrebbe risultare troppo difensivo, similmente a quanto accade con Lionel Scaloni, CT dell’Argentina.

La discussione si è poi spostata sulla Nazionale argentina e sulla sua stella indiscussa, Lionel Messi. Tevez ha affermato: “L’Argentina è soprattutto Messi, che non è di questo mondo. La squadra ha giocato male contro Capo Verde; per fortuna che c’era Leo, lui è un dono”. Le parole di Tevez mostrano un profondo rispetto e ammirazione per il talento di Messi, ma anche una critica alla prestazione complessiva della squadra.

In un momento di nostalgia, Tevez ha anche commentato la situazione della sua ex squadra, la Juventus. “Mi dispiace che sia fuori dalla Champions. La Juventus ora ha bisogno di ricostruire”, ha osservato, esprimendo il suo affetto per il club che lo ha reso famoso in tutto il mondo. L’addio ai palcoscenici europei rappresenta per lui una delusione, ma anche un’occasione di riflessione sul futuro dell’équipe bianconera.

Il futuro del calcio italiano

La visione di Tevez riguardo al futuro del calcio italiano è chiara: servono figure carismatiche e capaci di riportare in alto la Nazionale. La sua proposta di Conte e Maldini nei ruoli chiave rappresenta una speranza per molti tifosi, che vedono in loro la possibilità di una rinascita calcistica. Malgrado le difficoltà attuali, l’ottimismo di Tevez potrebbe servire da stimolo per una generazione di allenatori e giocatori che vogliono far tornare l’Italia ai vertici del calcio mondiale.

Le parole di Carlos Tevez, un ex calciatore di grande spessore, pongono l’accento su diversi aspetti critici del calcio contemporaneo, non solo in Italia ma anche in Argentina. È evidente che l’ex Juventus tenga in gran conto il legame tra strategia e passione, un equilibrio fondamentale per il successo di qualsiasi squadra.

Il dibattito sul futuro del calcio italiano e sulla gestione delle Nazionali continuerà inevitabilmente. Tevez, con la sua schiettezza e il suo amore per il gioco, rappresenta una voce di passione in un calcio che ha bisogno di ritrovare la propria identità. Vedere nomi familiari come Conte e Maldini nelle responsabilità maggiori potrebbe significare il primo passo verso una nuova era di successi.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

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