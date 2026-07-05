5 Luglio 2026

Fancy Food: La Puglia inizia a New York con la Nuova Fiera del Levante.

Anna Gaia Cavallo 5 Luglio 2026

NEW YORK (ITALPRESS) – Il Summer Fancy Food Show di New York si presenta come un’importante opportunità strategica per la Puglia. Il presidente della Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli, nella sua intervista con Italpress, ha espresso fortemente questa convinzione: “Questo evento è un appuntamento di riferimento negli Stati Uniti per il settore agroalimentare e rappresenta una grande vetrina per l’eccellenza italiana”.

La Fiera del Levante e il Rilancio Internazionale

La partecipazione alla manifestazione assume un significato ancora più rilevante per la Nuova Fiera del Levante, poiché si inserisce in un percorso di rilancio e apertura verso i mercati esteri. Frulli sottolinea: “Il progetto di Evolio, che si prepara per la sua terza edizione a gennaio, è un elemento centrale di questa strategia. Vogliamo far crescere sempre di più una manifestazione dedicata all’olio extravergine di oliva, capace di diventare un punto di riferimento sia nazionale che internazionale per il comparto.”

Essere presenti a New York significa non solo visibilità, ma anche “creare nuove relazioni, intercettare buyer interessati e accompagnarli alla scoperta della nostra realtà, invitandoli a vivere la Fiera del Levante e le sue nuove progettualità.” L’obiettivo primario è mettere in luce “l’eccellenza dell’olio extravergine italiano, e in particolare quello pugliese, che rappresenta una delle massime espressioni della qualità e della tradizione agroalimentare del nostro Paese.”

Collaborazione e Visione Globale

La presenza della Fiera del Levante a New York è un’impresa collettiva che coinvolge anche altre istituzioni, come l’Ice e Bologna Fiere. Frulli aggiunge: “Con il supporto del sistema istituzionale e del ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, questa partecipazione diventa oltre che un motivo di crescita, anche una manifestazione di presenza e visione su quello che la nuova Fiera del Levante deve realizzare nei mercati internazionali.”

Il Summer Fancy Food Show non è soltanto un’occasione per presentare prodotti, ma un’importante piattaforma per stabilire legami con professionisti del settore e ampliare la rete commerciale della Puglia e dell’Italia. Attraverso questa partecipazione, il presidente Frulli si aspetta di attrarre l’attenzione su un prodotto di alta qualità come l’olio extravergine pugliese, il quale è riconosciuto a livello globale per le sue eccellenti proprietà organolettiche e per la tradizione che rappresenta.

Il successo della manifestazione dipenderà dalla capacità di raccontare la storia e il valore del prodotto pugliese, nonché dall’incontro tra domanda e offerta nel contesto internazionale. Partecipare a eventi di questo calibro consente non solo di pubblicizzare i propri prodotti, ma anche di altro fondamentale: scoprire le tendenze del mercato e le richieste dei consumatori. Un’opportunità imperdibile per innovare e adattarsi alle esigenze globali.

Questa iniziativa fa parte di un quadro più ampio di sviluppo sostenibile che la Nuova Fiera del Levante sta perseguendo, promuovendo il “made in Italy” e valorizzando le produzioni locali. Ogni passo fatto in direzione dell’internazionalizzazione rappresenta un’impronta significativa nella posa delle fondamenta per un futuro prospero per l’agroalimentare pugliese.

In questo contesto, è cruciale la sinergia tra istituzioni, produttori e organizzazioni. Essere parte attiva in manifestazioni come il Summer Fancy Food Show offre un palcoscenico eccezionale per mostrare l’innovazione, la tradizione e la qualità dei prodotti pugliesi. Frulli conclude affermando che “ogni aspetto del nostro operato deve mirare a valorizzare la cultura e la qualità agroalimentare dell’Italia, e in particolare della Puglia.”

-foto xo9/Italpress-(ITALPRESS).

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare i canali ufficiali della Nuova Fiera del Levante e dell’Ice, dove si possono trovare aggiornamenti e dettagli sulla partecipazione a eventi internazionali.

FONTE ITALPRESS

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