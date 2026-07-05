Zola: “Auguro successo a Malagò, Maldini un grande professionista” – Video esclusivo

Il Futuro del Calcio Italiano: Le Parole di Gianfranco Zola

FIRENZE (ITALPRESS) – Durante la recente cerimonia di assegnazione del Premio internazionale Fair Play Menarini a Firenze, il vicepresidente della Lega Pro, Gianfranco Zola, ha espresso le sue congratulazioni al presidente Malagò, augurandogli buon lavoro e successi nel suo mandato. Zola ha sottolineato l’importanza della collaborazione nel mondo del calcio, affermando che il contributo di tutti è fondamentale per il successo del presidente e del movimento calcistico italiano. “Dobbiamo aiutarlo perché non sarà solo il lavoro del presidente a fare la differenza, ma quello di tutti. Mi auguro che possa fare veramente bene”, ha dichiarato Zola.

Le Aspettative su Paolo Maldini nella Figc

Un argomento di grande attualità è la possibile nomina di Paolo Maldini come direttore tecnico della Figc. Zola ha parlato in modo molto positivo di questa opportunità, definendo Maldini come una persona “estremamente capace, intelligente, brillante”. Secondo Zola, se dovesse accettare questo incarico, avrebbe solo da guadagnare e il calcio italiano ne beneficerebbe notevolmente. Importante, però, è che Maldini venga messo nelle condizioni di lavorare al meglio. “È fondamentale capire questo; chiunque sia deve avere come primo obiettivo il bene comune, l’interesse del calcio nazionale”, ha aggiunto Zola, rimarcando che il calcio è un settore che sta affrontando delle sfide significative.

La questione della figura del futuro ct della nazionale ha anche suscitato commenti da parte di Zola. Nonostante l’alta qualità dei nomi che circolano, ha espresso la propria riservatezza, sottolineando che qualunque sia la scelta, è essenziale fornire all’allenatore le migliori risorse disponibili. “Bisogna lavorare tutti insieme per fare in modo che il prodotto che mettiamo a disposizione del tecnico, chiunque esso sia, sia di alta qualità”, ha dichiarato il vicepresidente. Questa affermazione mette in luce la necessità di una sinergia tra le componenti federali e le squadre, affinchè si possa ottenere il massimo dall’impegno di ciascuno.

Zola ha affrontato anche il tema della situazione attuale del calcio italiano. La sfida principale resta quella di riportare la nazionale ai vertici del calcio mondiale, un obiettivo che richiede non solo una selezione di giocatori di talento, ma anche una strategia a lungo termine. Il vicepresidente ha invitato a riflettere su come si possa migliorare il sistema e a investire nel settore giovanile, affinché i nuovi talenti possano emergere e prosperare. “Abbiamo bisogno di un progetto solido che punti sul futuro”, ha affermato, sottolineando che, al di là delle individualità, è il collettivo a fare la differenza.

In questo contesto, è fondamentale il ruolo delle istituzioni e della Figc nel promuovere iniziative che possano incentivare la crescita e lo sviluppo di giovani calciatori. Zola ha insistito sull’importanza di una struttura che privilegi il talento e che possa permettere ai ragazzi di esprimere il meglio delle proprie potenzialità. “Investire nel vivaio è la chiave per avere una nazionale competitiva”, ha concluso Zola.

La situazione del calcio italiano è complessa e coinvolge vari aspetti, dall’organizzazione delle federazioni al sostegno delle squadre di club, fino alla promozione della cultura sportiva a livello giovanile. Riguardo a ciò, l’esperienza e la visione di figure come Maldini potrebbero essere decisive per indirizzare il movimento verso una nuova era di successi e prestigio.

In sintesi, il messaggio di Gianfranco Zola risuona come un invito alla solidarietà all’interno del calcio italiano. È essenziale che tutti i protagonisti collaborino affinché si possa raggiungere un obiettivo comune: il rilancio del calcio italiano a livello internazionale. Con la giusta leadership e un impegno collettivo, il futuro potrebbe riservare sorprese positive.

– Foto tratta da video Italpress –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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