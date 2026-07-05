5 Luglio 2026

Ondata di calore marino straordinaria in Malta e nel Mediterraneo Occidentale.

Anna Gaia Cavallo 5 Luglio 2026

Temperature del Mare nel Mediterraneo: Picchi Senza Precedenti

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Le temperature superficiali del mare in alcune zone del Mediterraneo occidentale hanno raggiunto valori allarmanti, toccando fino a 6 gradi Celsius sopra la media climatica a lungo termine. Questo dato, rilevato tramite i satelliti del Copernicus Marine Service, mette in evidenza un fenomeno che ha destato preoccupazione tra gli esperti.

Questo aumento delle temperature marittime segue un’ondata di calore che ha colpito gran parte dell’Europa, in particolare alla fine di maggio. Il caldo prolungato di giugno ha ulteriormente contribuito a questa situazione, creando condizioni che potrebbero avere effetti deleteri sugli ecosistemi marini. Il Copernicus Marine Service ha raccolto immagini satellitari il 29 giugno, evidenziando anomalie termiche significative nel Golfo del Leone, nell’area al largo della Francia meridionale, e nei mari Ligure e Tirreno, che bagnano la costa occidentale italiana.

Inoltre, le temperature della superficie del mare sono aumentate anche nelle aree meridionali del Mare del Nord e nel Mar Baltico, suggerendo un trend globale piuttosto preoccupante. I dati attuali sono fondamentali per monitorare le ondate di calore marino e valutare la salute degli oceani, permettendo di isolarne i potenziali rischi per gli ecosistemi marini a livello internazionale.

Implicazioni Ambientali e Riflessioni sui Climi Futuri

Le rilevazioni confermano le previsioni di Aldo Drago, professore dell’Istituto di Studi Superiori di Malta (MCAST), il quale aveva indicato che le temperature del mare intorno a Malta avrebbero potuto avvicinarsi ai 28 gradi durante il fine settimana scorso. Le condizioni eccezionalmente calde erano già evidenti lo scorso lunedì e, secondo le previsioni, sarebbero durate anche il giorno successivo. Drago ha anticipato che le acque più calde si sarebbero diffuse dalla costa settentrionale a quella sud-orientale di Malta, mentre a sud di Gozo ci sarebbero stati valori leggermente più contenuti.

Il monitoraggio delle temperature marittime permette agli esperti di comprendere meglio le dinamiche climatiche in corso e di valutare l’impatto sul nostro ambiente. Le ondate di calore marino non solo influiscono sulla fauna e sulla flora marina, ma possono anche alterare gli andamenti climatici globali, rendendo la ricerca in questo campo sempre più cruciale.

Al di là delle semplici misurazioni, è importante considerare che l’innalzamento delle temperature marine può avere ripercussioni dirette sulla pescheria e sulle attività turistiche delle regioni costiere. I cambiamenti nella temperatura dell’acqua possono influenzare le migrazioni delle specie ittiche e alterare gli habitat marini. Questo fenomeno si sta già osservando in diverse aree del Mediterraneo, dove le comunità locali sono costrette a reinventarsi per affrontare le nuove sfide portate dai cambiamenti climatici.

La Risposta della Comunità Scientifica

In risposta a questa situazione allarmante, la comunità scientifica sta intensificando gli sforzi per studiare gli effetti delle temperature marittime in aumento. Organizzazioni come il Copernicus Marine Service stanno raccogliendo e analizzando dati per creare modelli predittivi sul cambiamento delle temperature e dei flussi marini. Questi sforzi sono vitali per promuovere una maggiore sensibilità verso la questione climatica e per aiutare le autorità locali a prendere decisioni informate per la gestione delle risorse marine.

La situazione attuale rappresenta un forte segnale di avvertimento. È fondamentale che i governi e le organizzazioni internazionali si uniscano per affrontare il cambiamento climatico e le sue conseguenze sugli oceani e sugli ecosistemi marini. Investire nella ricerca e nell’innovazione può essere un primo passo verso la protezione del nostro ambiente, garantendo così un futuro sostenibile non solo per le generazioni attuali, ma anche per quelle future.

Fonti: Copernicus Marine Service; Istituto di Studi Superiori di Malta (MCAST); Italpress.

FONTE ITALPRESS

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