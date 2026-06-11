Inter: accordo di massima con il portiere della Lazio Provedel.

Ivan Provedel nel mirino dell’Inter

ROMA, ITALIA – 26 OTTOBRE: Ivan Provedel della Lazio gesticola durante la partita di Serie A tra SS Lazio e Juventus FC allo Stadio Olimpico il 26 ottobre 2025 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Secondo fonti italiane, l’Inter ha raggiunto un accordo di massima sui termini personali con il portiere della Lazio Ivan Provedel. Ora i Nerazzurri devono negoziare una cifra con i Biancocelesti.

È risaputo che l’Inter sta cercando di rinforzare il proprio reparto portieri, specialmente dopo l’uscita a fine contratto del 37enne Yann Sommer. L’intento è quello di trovare un nuovo numero uno nel mercato estivo, con mirati contatti all’ex portiere del Tottenham Guglielmo Vicario, atleta che ha destato molto interesse.

Giocatori emergenti e opportunità sul mercato

Nonostante le indiscrezioni su Vicario, l’Inter ha anche valutato l’opzione di promuovere il giovane portiere Josep Martinez, recentemente passato da riserva a potenziale titolare, lasciando spazio a una ricerca per un secondo portiere sul mercato.

Provedel, 32 anni, sta per entrare nell’ultimo anno di contratto con la Lazio e rappresenta un’opzione interessante e conveniente, visti i suoi anni di esperienza in Serie A e un passato da vincitore del premio di miglior portiere del campionato. Il suo profilo si sposa perfettamente con la strategia dell’Inter, che necessità di un atleta di qualità ma a costi contenuti.

Recenti rapporti indicano che l’agente di Provedel sia stato visto presso gli uffici dell’Inter mercoledì, il che suggerisce un avanzamento positivo nelle trattative. Secondo Alfredo Pedullà, l’agente ha concordato i termini di un contratto triennale con il club, con retribuzione prevista al di sotto dei 1,5 milioni di euro a stagione.

Costi e negoziazioni con la Lazio

Ora la palla passa a Inter e Lazio per definire un’opzione di pagamento per Provedel, con i Biancocelesti che richiederebbero una cifra di circa 5 milioni di euro per il trasferimento. Queste circostanze rendono l’affare complessivamente vantaggioso per l’Inter, che mira a rinforzare la propria difesa mantenendo il budget sotto controllo.

La situazione di Ivan Provedel nella Lazio appare delicata, con il club di Roma consapevole di non poter mantenere il portiere a lungo senza un rinnovo contrattuale. Questo pone l’Inter in una posizione favorevole per chiudere l’accordo a un prezzo ragionevole, specialmente con le ambizioni dell’Inter in vista della prossima stagione e le valutazioni delle prestazioni del giocatore.

Nel suo tempo alla Lazio, Provedel ha dimostrato di essere un portiere affidabile, capace di affrontare le situazioni più difficili, inclusa una precedente sfida in UEFA Champions League contro il Bayern Monaco, dove ha dimostrato le sue qualità nonostante il risultato negativo della squadra. La reputazione costruita in anni di esperienza in Serie A lo rendono un acquisto strategico.

In un contesto di continua evoluzione e messa a punto dei reparti, è evidente che l’Inter sta cercando di fondere esperienza e gioventù per dare vita a una squadra competitiva per la prossima stagione. Con l’acquisizione di Provedel, l’Inter non solo rafforzerebbe il proprio reparto difensivo ma potrebbe segnare un passo significativo verso la riconquista dei vertici del calcio italiano.

Fonti ufficiali e aggiornamenti su questa trattativa sono attesi nei prossimi giorni, mentre gli appassionati di calcio italiano seguono con attenzione questi sviluppi che potrebbero cambiare il volto dell’Inter per il 2025/2026.

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