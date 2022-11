Osimhen, salta l'amichevole con il Portogallo: Il Napoli afferma: "non è in condizione..."

Vicotor Osimhen, attaccante del Napoli, ha lasciato il ritiro della Nigeria e non giocherà contro il Portogallo, ancora da chiarire l’entità dell’infortunio.

Una preoccupazione per i tifosi del Napoli arriva dal ritiro della Nigeria per le condizioni del capocannoniere del nostro campionato. Victor Osimhen infatti non giocherà l’amichevole contro il Portogallo, il 17 novembre a Lisbona.

A dare la notizia è stata la Federazione nigeriana, senza tuttavia specificare l’entità del problema fisico dell’attaccante del Napoli, in grande forma in campionato e capocannoniere della Serie A con 9 reti all’attivo, in gol anche nell’ultima partita contro l’Udinese. Al posto di Osimhen, il commissario tecnico della Nigeria ha convocato l’attaccante della Cremonese Cyriel Dessers.

MISTERO SULL’INFORTUNIO DI OSIMHEN

Secondo una dichiarazione della NFF, riportata dal The Nigerian News , mette un velo di mistero sulle condizioni di Osimhen, secondo il portale: “L’attaccante non si è infortunato durante la partita, ma è il Napoli a sostenere che Victor Osimhen non sia in condizione di rispondere alla chiamata della nazionale“.

La lunga pausa del campionato dovrebbe comunque permettere a Osimhen (che non avrebbe comunque giocato i Mondiali perché la Nigeria non si è qualificata) di recuperare con tutta calma e presentarsi al meglio alla ripresa, quando peraltro il Napoli sarà impegnato subito nel big-match contro l’Inter.