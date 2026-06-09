Infioratori di Portici brillano a Ogliara: trionfa l’opera dedicata a San Francesco.

Infiorata di Portici: Un Trionfo a Ogliara in Fiore

PORTICI – L’arte dell’infiorata porticese si è recentemente distinta per un altro importante successo. Il gruppo degli Infioratori di Via Naldi di Portici ha partecipato alla 17ª edizione di “Ogliara in Fiore”, una storica manifestazione che ogni anno attira artisti e maestri infioratori provenienti da tutta la Campania, nel suggestivo borgo collinare di Salerno. In questa occasione, il gruppo ha presentato l’opera dal titolo “Perfetta Letizia”, un omaggio alla spiritualità di San Francesco d’Assisi.

Un’Opera Ispirata a San Francesco

La creazione artistica degli Infioratori di Portici è stata realizzata in forma di una suggestiva vetrata composta da tre pannelli circolari. Ogni pannello racconta momenti significativi della vita del Santo di Assisi. Nella parte superiore del progetto, si staglia la colomba bianca, simbolo dello Spirito Santo che sovrasta il Tau francescano. Il pannello centrale raffigura San Francesco in preghiera, mentre il pannello inferiore narra uno degli episodi più famosi della tradizione francescana: l’incontro tra il Santo e il Lupo di Gubbio, un simbolo potente di pace, riconciliazione e fratellanza.

Questo capolavoro ha riscosso un enorme successo tra i visitatori e gli organizzatori del festival, dimostrando ancora una volta il valore artistico e culturale del gruppo porticese. Gli Infioratori di Via Naldi sono attivi nella diffusione della tradizione dell’infiorata, superando i confini della loro città.

“Siamo onorati di aver partecipato alla 17ª edizione di Ogliara in Fiore,” ha dichiarato Angelo Di Napoli, un membro del gruppo. “In un clima di condivisione, fratellanza e tradizione, l’arte dei tappeti effimeri ha preso forma nel nostro quadro intitolato Perfetta Letizia. Ancora una volta, il gruppo degli Infioratori di Via Naldi porta il nome di Portici in tutta la Campania. La nostra composizione artistica ha suscitato un successo straordinario, frutto di un lavoro collettivo caratterizzato da passione, sacrificio e amore per le tradizioni locali.”

Francesco Mondanaro ha anche condiviso il significato del loro lavoro: “Ogni infiorata è un incontro tra diverse comunità unite dagli stessi valori. Presentare la nostra arte a Ogliara significa condividere un patrimonio di fede, cultura e identità che appartiene a tutti. La nostra più grande soddisfazione è vedere come le persone si emozionino e come, attraverso i fiori, possiamo comunicare messaggi universali di pace e spiritualità.”

Il gruppo che ha rappresentato Portici era composto da: Angelo Di Napoli, Francesco Mondanaro, Giorgio D’Andrea, Antonio D’Andrea, Francesco Pio D’Andrea, Asia Cozzolino, Teresa Guadagno, Vincenzo Parenti, Giorgia Parenti, Antonietta D’Acunzo e Clemente Torre, con la supervisione e il supporto di Stanislao Scognamiglio.

In aggiunta, gli Infioratori di Portici desiderano esprimere un sentito ringraziamento all’intera struttura organizzativa della manifestazione e all’Associazione Il Campanile di Ogliara, promotrice dell’evento. Un ringraziamento speciale va a Don Vito Granozio “per la sua accoglienza umana e spirituale”, che ha reso l’esperienza del gruppo ancora più significativa.

Questa partecipazione rappresenta non solo un riconoscimento artistico, ma anche un’opportunità per valorizzare il territorio. L’arte dell’infiorata continua a essere un mezzo potente per promuovere il nome di Portici e delle sue ricchezze artistiche in tutta la Campania. Grazie a eventi come Ogliara in Fiore, la tradizione dell’infiorata mantiene viva non solo l’identità locale, ma anche un patrimonio culturale che tocca il cuore di ogni visitatore.

Fonti ufficiali: Comune di Portici, Ogliara in Fiore.

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