Il Venezia torna in Serie A: è la terza neopromossa. Polemiche su Orsato

Il Vezia torna in Serie A è la terza neo promossa dopo Empoli e Salernitana. Venezia-Cittadella termina 1-1 e completa il quadro della Serie A per la stagione 2021/22. Partita combattuta con il Cittadella che è passato in vantaggio ma che alla fine ha subito il pareggio che è valso la promozione in Serie A del Venezia. In Venezia-Cittadella molto contestata la direzione di gara di Orsato.

Durante i Play off di Serie B la premiata coppia Orsato arbitro e Irrati al Var fanno ancora discutere. Questa volta sotto la lente di ingrandimento ci finisce un rigore non concesso al Cittadella che ha fatto imbestialire i calciatori del club veneto. Il Cittadella ha chiesto un rigore per fallo su Tsadjout, dai vari replay sembra nettamente evidente il rigore per il Cittadella, ma né arbitro né Var lo hanno concesso, anche se il calciatore riceve nettamente un calcio in faccia.