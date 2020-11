Sono solamente 6 i punti totalizzati dal Napoli dall’inizio di questa Europa League, ed è anche 6 il voto al rendimento europeo degli azzurri. Purtroppo, infatti, la squadra di Gattuso non va oltre la sufficienza. Quello visto nelle prime tre uscite europee è un Napoli che fatica ad ingranare, nonostante il girone sia sicuramente alla sua portata.

I partenopei, al momento, si trovano al secondo posto, a pari punti con AZ Alkmaar (in prima posizione) e Real Sociedad (in terza posizione), con il Rijeka che, ormai, ultimo a 0 punti, sembra essere fuori dai giochi. Il risultato è accettabile, sufficiente, appunto, tuttavia era legittimo aspettarsi qualcosa di più da questo Napoli, che ad inizio stagione, soprattutto in Campionato, stava incantando il suo pubblico con prestazioni convincenti.

IL PERCORSO IN EUROPA LEAGUE

Napoli – AZ Alkmaar

Il percorso in Europa League del Napoli di quest’anno inizia il 22 Ottobre 2020, quando i partenopei affrontano, nella prima partita del girone, gli olandesi dell’AZ Alkmaar.

La partita si gioca a Napoli e vede la squadra di casa padrona del campo, a fine incontro gli Azzurri totalizzano infatti 20 tiri e una percentuale di possesso palla complessiva del 73%.

Nonostante questo, l’AZ Alkmaar, decimata da ben 13 indisponibilità, dovute al covid-19, vince la partita contro ogni pronostico. A deciderla è un goal del suo centravanti, Dani De Wit al minuto 57.

Real Sociedad – Napoli

Nel suo secondo appuntamento europeo il Napoli affronta la Real Sociedad, squadra ostica e dotata di ottime individualità, tra i tutti, l’ex Manchester City, David Silva.

La partita si gioca in Spagna e, fin dall’inizio, si rivela concitata. La quadra italiana ha subito, all’8’ e al 12’ minuto, le prime occasioni del match, non si fa tardare, però, la risposta della Real Sociedad, tuttavia il risultato rimane in parità fino al termine del primo tempo.

La rete che sblocca e decide la partita arriva al 55’ e la segna Matteo Politano, al triplice fischio del direttore di gara il tabellone recita Real Sociedad 0 – Napoli 1.

Importantissima vittoria per gli uomini di Gattuso, che portano a casa tre punti difficili e fondamentali per la classifica, note dolenti sono però l’infortunio del capitano Insigne e l’espulsione di Osimhen nel finale.

Rijeka – Napoli

Il 5 Novembre il Napoli affronta il Rijeka, fino a quel momento ultima nel girone, con 0 punti totalizzati.

Nonostante i favori del pronostico, gli azzurri passano in svantaggio al 13’ minuto, dopo un grande goal da fuori area di Robert Muric. Tuttavia, la superiorità tecnico-tattica degli ospiti è evidente: il Napoli è padrone della partita, gestisce il pallone (75% possesso palla) e cerca il pareggio, trovandolo, sul finire del primo tempo, con la rete di Diego Demme.

La squadra di Gattuso completa la rimonta al 62’ minuto, quando un colpo di testa di Petagna propizia l’autorete del terzino del Rijeka, Filip Braut. Il Napoli, dopo una partita sofferta, ottiene così la sua seconda vittoria nel gruppo F.

PROSSIMI IMPEGNI NELLA COMPETIZIONE

La squadra campana, nel girone di andata ha, come detto in precedenza, totalizzato 6 punti, un bottino e un percorso onesto quindi, ma che lascia alcuni dubbi ed un po’ di amaro in bocca, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni viste in campo finora.

Nei prossimi mesi, il calendario del Napoli in Europa League prevede due partite casalinghe, contro Rijeka e Real Sociedad, e una trasferta, contro l'AZ Alkmaar. Si tratta di incontri decisamente alla portata degli azzurri, così come sembra alla portata il passaggio del turno e, dunque, l'approdo ai Sedicesimi di Finale.

Tuttavia, ci si aspetta, ed è necessario, un miglioramento da parte della squadra di Gattuso, altrimenti si corre il rischio che i sogni di gloria europea del club di De Laurentis si infrangano prima del previsto.