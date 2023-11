IL MATTINO – Azzurri a pranzo per battere (anche) il tabù Maradona

Il Mattino dedica la prima pagina alla sfida di oggi tra Napoli e Empoli, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A.

L’edizione odierna del Mattino dedica la prima pagina all’attesissima partita Napoli-Empoli, in programma per le 12:30 e che vedrà gli Azzurri di fronte agli uomini di Andreazzoli: “Azzurri a pranzo per battere (anche) il tabù Maradona”.

Il focus principale è sul tabù legato a Maradona, che il Napoli cercherà di superare durante l’incontro con la squadra toscana. Il tecnico Garcia ha già anticipato l’importanza di questo aspetto nella preparazione per la partita.

Di seguito la prima pagina de Il Mattino: