Il Mattino: “Allegri-Milan, nervi tesi”

Il Napoli continua a programmare il futuro insieme a Massimiliano Allegri, anche se l’annuncio ufficiale del nuovo allenatore non è ancora arrivato. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, il tecnico livornese è già pienamente coinvolto nella pianificazione della nuova stagione attraverso continui contatti con il direttore sportivo Giovanni Manna, in attesa che si completi definitivamente la separazione dal Milan.

Secondo Pino Taormina su Il Mattino, la situazione burocratica che lega ancora Allegri al club rossonero continua a rallentare l’ufficializzazione del nuovo corso azzurro. Nonostante questo, il tecnico partecipa già alle principali decisioni organizzative e sportive, compresa la programmazione del ritiro estivo di Dimaro, dove dovrebbe essere confermata la tradizione degli allenamenti aperti ai tifosi.

L’estate che attende il Napoli sarà molto diversa da quella vissuta dodici mesi fa. Pino Taormina su Il Mattino evidenzia come l’attuale rosa presenti una base molto più ampia e competitiva rispetto a quella trovata da Conte al suo arrivo. Per questo motivo il lavoro di Allegri sarà inizialmente concentrato sulla valutazione dei tanti giocatori già sotto contratto, compresi quelli rientrati dai vari prestiti.

Tra i nomi destinati a essere osservati con particolare attenzione figurano Rafa Marin, Noa Lang, Lucca, Giovane e altri elementi che non hanno ancora espresso completamente il proprio potenziale. Pino Taormina su Il Mattino sottolinea come De Laurentiis sia convinto che alcuni di questi calciatori possano ancora rappresentare risorse importanti per il progetto tecnico.

Uno dei temi più delicati riguarda Kevin De Bruyne. Secondo Pino Taormina su Il Mattino, le recenti dichiarazioni del fuoriclasse belga avrebbero evidenziato alcune perplessità che vanno oltre il semplice rapporto con Antonio Conte. L’età e l’importante peso economico del suo contratto impongono riflessioni approfondite, soprattutto considerando l’interesse proveniente dagli Stati Uniti. Qualora dovesse arrivare una proposta concreta e gradita al giocatore, il Napoli non si opporrebbe a una sua eventuale partenza.

In difesa resta vivo il nome di Mario Gila. Pino Taormina su Il Mattino conferma il forte gradimento reciproco tra il centrale spagnolo e il Napoli, ma ricorda anche come l’operazione resti complessa a causa delle richieste economiche della Lazio e della volontà di Gattuso di trattenere il difensore. Inoltre, il ritorno di Rafa Marin impone ulteriori valutazioni prima di procedere con nuovi investimenti nel reparto arretrato.

Per quanto riguarda il centrocampo, la situazione di Anguissa continua a essere monitorata con attenzione. Pino Taormina su Il Mattino segnala l’interesse del Galatasaray per il camerunese, mentre Lobotka resta al centro dell’attenzione della Juventus. Tuttavia, il Napoli considera lo slovacco uno degli elementi fondamentali della squadra e valuta il suo cartellino ben oltre la clausola valida esclusivamente per l’estero.

Tra le certezze assolute del progetto figura invece Scott McTominay. Pino Taormina su Il Mattino rivela che il centrocampista scozzese è considerato incedibile dalla società e che il Napoli starebbe lavorando a un importante adeguamento contrattuale con prolungamento fino al 2029 e stipendio vicino ai 5,5 milioni di euro a stagione.

Sul mercato restano vive soprattutto le piste che portano a Matej Kovar per la porta e ad Anan Khalaili per la fascia destra. Secondo Pino Taormina su Il Mattino, il giovane israeliano dell’Union Saint-Gilloise continua a essere il profilo preferito rispetto a Dodò della Fiorentina per il ruolo di alternativa a Giovanni Di Lorenzo.

In attesa dell’ufficializzazione di Allegri, il Napoli continua dunque a lavorare sottotraccia, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva senza rivoluzioni ma attraverso interventi mirati e una valorizzazione attenta delle risorse già presenti in organico.