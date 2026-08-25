25 Agosto 2026

Il Mattino: «Adani-Allegri, nuovo round: dalle critiche sul gioco del Napoli al gol di De Bruyne»

redazione 25 Agosto 2026
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Nuovo capitolo del lungo confronto a distanza tra Lele Adani e Massimiliano Allegri. Come racconta Angelo Rossi su Il Mattino, tra l’ex calciatore e l’attuale allenatore del Napoli non è mai scattata la scintilla e Genoa-Napoli rappresenta soltanto l’ultimo episodio di una querelle che parte da lontano.

Il precedente più famoso risale a Inter-Juventus del 2019, quando Allegri reagì alle critiche di Adani sul gioco della sua squadra: «Stai zitto, non sai niente di calcio, io ho vinto sei scudetti», prima di togliere gli auricolari e interrompere il collegamento.

Adani-Allegri, una storia di frecciate

Come ricostruisce Angelo Rossi su Il Mattino, tre anni più tardi arrivarono nuove critiche di Adani, nel frattempo affiancato da Antonio Cassano: «Max non sa niente di niente, non sa allenare, non diverte, guadagna un sacco di soldi».

Allegri replicò senza sottrarsi al confronto: «Mi ha fatto un complimento, se io sono la colpa di tutto questo significa che è pesato».

Le distanze non si sono ridotte neppure dopo l’approdo dell’allenatore livornese sulla panchina del Napoli. Il Mattino ricorda anche il messaggio pubblicato da Adani in occasione dell’annuncio di Allegri in azzurro: «I mediocri che si credono grandi».

Le critiche dopo Genoa-Napoli

L’ultimo episodio arriva dopo la vittoria del Napoli a Marassi. Secondo quanto riportato da Angelo Rossi su Il Mattino, Adani ha criticato innanzitutto l’atteggiamento difensivo mostrato dagli azzurri nel primo tempo, sostenendo che a Napoli sia necessario fare calcio.

Poi, durante “La Domenica Sportiva”, è intervenuto sull’azione che ha portato al gol di Kevin De Bruyne, contestata dal Genoa per il contatto con Vasquez: «Il fallo c’è e basta, a parti invertite sarebbero arrivati su da Napoli a lamentarsi».

Allegri, questa volta, non ha replicato.

I tifosi del Napoli rispondono ad Adani

A rispondere al commentatore sono stati invece diversi tifosi del Napoli sui social. E nella discussione è finito indirettamente anche Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Tottenham e tecnico particolarmente apprezzato da Adani.

Dopo la sconfitta del Tottenham per 3-0 contro il Brentford al debutto in Premier League, alcuni sostenitori azzurri hanno utilizzato proprio De Zerbi per replicare alle critiche rivolte ad Allegri: «Invece di prendertela con Allegri, perché non ci parli del maestro De Zerbi?». E ancora: «A Brentford non hanno fatto futbol?».

Come racconta Il Mattino, dunque, il confronto Adani-Allegri continua anche dopo l’arrivo di Max a Napoli: questa volta al centro della discussione ci sono il gioco mostrato a Marassi e il contestato gol di De Bruyne.

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