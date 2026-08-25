25 Agosto 2026

Siria rimossa dalla lista degli Stati sponsor del terrorismo, al-Sharaa ringrazia Trump

Anna Gaia Cavallo 25 Agosto 2026
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ROMA (ITALPRESS) – Il presidente siriano Ahmed al-Sharaa si è felicitato con l’intero popolo siriano per la cancellazione del Paese dalla lista degli Stati sponsor del terrorismo e ha ringraziato il presidente americano Donald Trump e quanti hanno sostenuto la Siria. Il ministro degli Esteri siriano Asaad al-Shaibani ha definito “storico” il provvedimento con cui gli Stati Uniti hanno rimosso la Siria dall’elenco. Si tratta, ha spiegato, del frutto della trasformazione realizzata dai siriani e della concretezza dell’impegno del nuovo Stato siriano a favore della sicurezza e della pace internazionali. Le politiche e le pratiche del regime decaduto, ha aggiunto, non sono mai state una scelta del popolo siriano né coerenti con la sua storia. Damasco continuerà a lavorare, in un quadro di trasparenza, per eliminare gli effetti dell’isolamento.

L’inviato americano in Siria Tom Barrack ha definito la decisione “un passo decisivo nel percorso dalla isolamento alla partnership”, aprendo una nuova fase nei rapporti tra Washington e Damasco. Ieri gli Stati Uniti hanno escluso la Siria dalla lista degli Stati sponsor del terrorismo, ponendo fine a una classificazione in vigore da 47 anni che costituiva un ostacolo rilevante agli investimenti. Il Dipartimento di Stato americano ha inoltre revocato la designazione di Hayat Tahrir al-Sham come organizzazione terroristica globale.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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