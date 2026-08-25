Us Open, allenamento show per Musetti con Roger Federer sull’Arthur Ashe

ROMA (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti si è allenato anche stanotte, a New York, in vista dell’inizio del singolare maschile degli Us Open, quarta e ultima prova del Grande Slam della stagione. Circa 24 ore dopo aver incrociato le racchette con Novak Djokovic, al giocatore azzurro è “toccata” un’altra icona del tennis, ovvero Roger Federer. L’elvetico sarà protagonista nella notte fra oggi e domani, sul Centrale del Flushing Meadows Park, di una esibizione di lusso: prima in singolare contro Andy Roddick, poi in doppio, in coppia con John McEnroe, contro Andre Agassi e di nuovo Roddick.

“Mi fa piacere vedere i giocatori con il rovescio a una mano ottenere buoni risultati. Quando ero ragazzino, i miei allenatori erano al 90% giocatori con il rovescio a una mano. Quindi penso che, quando il tuo allenatore è un tennista con il rovescio a una mano, molto probabilmente anche tu finirai per giocare il rovescio a una mano”. Lo ha detto Federer nella conferenza stampa fatta a New York, a 24 ore dalla sua esibizione. “Oggi, probabilmente, gli allenatori sono per la maggior parte giocatori con il rovescio a due mani ed è semplicemente più facile insegnare a un bambino a usare entrambe le mani per fare il rovescio. Uno dei miei figli sta passando dal rovescio a due mani a quello a una mano e vedo quanto sia difficile per lui colpire la palla e controllarla. Certo, alla fine si arriva ad avere il controllo, ma ci vuole tempo e, al giorno d’oggi, non abbiamo tempo. Tutto deve accadere immediatamente”, ha detto ancora lo svizzero.

“Poi bisogna aggiungere la tecnologia delle racchette e delle corde, forse la maggiore lentezza delle palline e delle superfici di gioco di oggi e il fatto che lavoriamo meno sulle transizioni e sulle volee. Per questo penso che il rovescio a due mani ti permetta semplicemente di fare di più”, ha concluso Federer, da sempre icona di stile, col suo rovescio a una mano, emulato fra i big del circuito di questi giorni soltanto proprio dall’azzurro Musetti.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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