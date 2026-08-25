25 Agosto 2026

Jannik Sinner al J Medical, prosegue l’iter riabilitativo

redazione 25 Agosto 2026
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TORINO (ITALPRESS) – Dopo aver rinunciato ai Masters 1000 di Montreal e Cincinnati e soprattutto agli imminenti Us Open, Jannik Sinner è stato avvistato un’altra volta al J Medical. Il campione altoatesino, fermo per un problema al ginocchio destro, prosegue dunque, a Torino, l’iter riabilitativo con l’obiettivo di tornare a breve sui campi e di rientrare nel circuito in occasione dei tornei di Pechino e Shanghai, ovvero non prima di fine settembre.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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