Jannik Sinner al J Medical, prosegue l’iter riabilitativo

TORINO (ITALPRESS) – Dopo aver rinunciato ai Masters 1000 di Montreal e Cincinnati e soprattutto agli imminenti Us Open, Jannik Sinner è stato avvistato un’altra volta al J Medical. Il campione altoatesino, fermo per un problema al ginocchio destro, prosegue dunque, a Torino, l’iter riabilitativo con l’obiettivo di tornare a breve sui campi e di rientrare nel circuito in occasione dei tornei di Pechino e Shanghai, ovvero non prima di fine settembre.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+