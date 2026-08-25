Il Mattino: «Napoli, Gabriel Jesus apre agli azzurri. Ma il mercato rischia di essere già finito»

Il Napoli continua a sognare Gabriel Jesus, ma l’ultima settimana di mercato si apre con diversi ostacoli da superare. Come scrive Gennaro Arpaia su Il Mattino, la novità arriva da Londra: alle condizioni giuste, l’attaccante brasiliano sarebbe disposto ad aprire alla cessione al club azzurro. Prima, però, Giovanni Manna deve riuscire a liberare spazio nella rosa.

Il Napoli ha completato finora due acquisti e la situazione potrebbe anche non cambiare prima della chiusura della sessione. Secondo Arpaia su Il Mattino, infatti, esiste concretamente il rischio che il mercato in entrata sia già terminato, considerando i vincoli economici e tecnici che stanno condizionando le operazioni.

Il problema delle liste

Uno dei principali ostacoli riguarda proprio le liste. Il Napoli si è presentato alla trasferta contro il Genoa con i 17 posti Over 23 già occupati. Mazzocchi, oltre al problema di sovraccarico al ginocchio, sarebbe comunque rimasto fuori dai convocati per questa ragione.

Come evidenzia Gennaro Arpaia su Il Mattino, attualmente anche Alessandro Buongiorno è fuori dall’elenco. Una situazione che dovrà essere modificata a gennaio, quando sarà nuovamente possibile intervenire sulle liste.

Il futuro di Pasquale Mazzocchi rimane quindi incerto, con il rischio di un’esclusione sia dalla lista italiana sia da quella europea. Le possibilità rappresentate finora da Cagliari e Sassuolo sono state però respinte.

Lang, le piste si restringono

Il Napoli ha bisogno soprattutto di una cessione importante. Difficile, seppur non impossibile, immaginare offerte concrete per Lorenzo Lucca negli ultimi giorni. Le maggiori possibilità erano quindi legate a Noa Lang, ma anche in questo caso lo scenario si è complicato.

Secondo Il Mattino, l’Atalanta non sarebbe disposta a investire 20 milioni sull’olandese, mentre l’Ajax avrebbe comunicato di non poter trattare alle cifre richieste dal Napoli. Più incerta la posizione del Galatasaray, che potrebbe tornare su Lang dopo le difficoltà incontrate per Sarr.

Un’eventuale cessione dell’olandese negli ultimissimi giorni obbligherebbe però il Napoli a trovare rapidamente un sostituto.

Gabriel Jesus apre, Guiu resta l’alternativa

Gabriel Jesus rimane il grande obiettivo. L’attaccante dell’Arsenal, fuori dai piani del club inglese, secondo Gennaro Arpaia su Il Mattino sarebbe disposto ad accettare il Napoli qualora si creassero le condizioni giuste. Sul brasiliano, però, avanza anche l’interesse proveniente dall’Arabia.

L’alternativa continua a essere Marc Guiu. Il giovane attaccante piace molto a Manna e, per ragioni anagrafiche, potrebbe essere inserito senza rendere necessaria una cessione legata alle liste. Due però gli ostacoli: la valutazione di 25 milioni di euro e la preferenza del calciatore per il Siviglia, dove avrebbe maggiori possibilità di giocare da titolare.

Da Cheddira a Ngonge: Manna deve accelerare

Restano infine numerose situazioni da sistemare in uscita. Per Cheddira si è aggiunto anche il Sassuolo, mentre bisognerà capire se il Monza affonderà realmente il colpo per Ngonge e Folorunsho.

Per loro, così come per Cajuste, resta soprattutto il problema della formula. Il Napoli vorrebbe cessioni definitive, ma trovare accordi di questo tipo continua a essere complicato.

Come conclude Il Mattino, molte di queste trattative sembrano destinate a trascinarsi fino all’ultimo giorno. E proprio dalle uscite dipenderà la possibilità di regalare ad Allegri un altro attaccante: Gabriel Jesus resta il sogno, Guiu l’alternativa, ma il rischio di chiudere il mercato senza altri acquisti è concreto.