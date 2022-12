Il caso Juve spiegato col fantacalcio: “Solo penalizzazione non basta” – VIDEO

Il caso Juventus sta facendo molto discutere, c’è chi per far comprendere cosa è successo usa come paragone il fantacalcio.

C’è un video sui social che sta facendo tantissime visualizzazioni, poiché prova a spiegare in modo estremamente semplice cosa ha fatto la Juventus. Chiaramente anche il tiktoker spiega che tutto deve essere ancora provato in tribunale e che non c’è alcuna condanna già applicata, ma solo indagini. Essere indagati non significa essere colpevoli.

Certo è che le intercettazioni sulla Juve fanno molto discutere. Si parla di bilanci falsificati, con dirigenti che conoscevano la situazione e che hanno deciso di “supercazzolare la Consob“. La Juve è impegnato sotto il profilo della giustizia ordinaria, ma da più parti si chiede che intervenga anche la giustizia sportiva con pene severe.

Figc e Uefa hanno aperto una loro indagine sulla Juve, ma ci vorrà tempo per arrivare ad una decisione.

Eppure se le accuse dovessero essere confermate, sarebbe assurdo che il club bianconero non pagasse nulla dal punto di vista sportivo. Il perché viene spiegato con un video sul caso Juve in cui si usa il fantacalcio per far comprendere a tutti cosa è successo e per quale motivo la società dovrebbe pagare anche in sede sportiva.