Il Besiktas cerca di attrarre Vlahovic dalla Juventus con un ingaggio da 10 milioni.

Dusan Vlahovic nel mirino del Besiktas: il futuro dell’attaccante serbo segna una svolta

MILANO, ITALIA – 26 APRILE: Dusan Vlahovic della Juventus si riscalda prima della partita di Serie A tra AC Milan e Juventus FC allo stadio Giuseppe Meazza il 26 aprile 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Secondo quanto riportato da fonti in Italia, il Besiktas, storica squadra turca, sta cercando di convincere Dusan Vlahovic a lasciare la Juventus. Il club sarebbe disposto a offrirgli un salario “a due cifre”, un consistente bonus alla firma e la possibilità di riabbracciare il suo ex allenatore alla Fiorentina, Vincenzo Italiano.

Il contratto in scadenza e le strategie bianconere

Attualmente, Dusan Vlahovic si sta avvicinando a una partenza gratuita dalla Juventus, poiché il suo contratto scade a fine giugno. All’età di 26 anni, è considerato uno dei trasferimenti più costosi della storia della Serie A; è anche il giocatore più pagato in un mercato di gennaio. Nonostante questo, la Juventus ha tentato più volte di rinnovargli il contratto nell’arco della stagione 2025-26. Recentemente, il club ha presentato un’ultima offerta per un contratto di un anno con un ingaggio annuo di 8 milioni di euro, una riduzione rispetto ai 12 milioni percepiti nella stagione appena trascorsa.

Nel frattempo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Besiktas ha intensificato i suoi sforzi per ingaggiare l’attaccante serbo. La squadra turca sarebbe pronta a offrirgli un salario di 10 milioni di euro annui, un bonus alla firma di 5 milioni e l’opportunità di lavorare di nuovo con Italiano, con cui aveva ottenuto un impressionante score di 17 gol in 21 partite nel primo semestre della stagione 2021-22. Questo rimane il periodo più prolifico della sua carriera fino ad oggi.

Nonostante l’offerta attraente, il calciatore e il suo entourage sembrano ponderare con calma la situazione. Vlahovic non sembra essere completamente convinto dall’idea di trasferirsi in Turchia in questa fase della sua carriera. Secondo La Gazzetta, il suo obiettivo sarebbe quello di aspettare un’offerta da uno dei club più prestigiosi d’Europa, a livello di Barcellona, Atletico Madrid o Bayern Monaco.

Il futuro di Vlahovic potrebbe avere ripercussioni significative non solo per la Juventus, ma anche per il panorama del calcio europeo. La sua decisione di rimanere o partire da Torino avrà impatti a lungo termine sulle ambizioni della Juventus, che avrebbe bisogno di trovare un sostituto adeguato se il serbo dovesse lasciare il club. L’attaccante è al centro di numerosi interessi, il che rende ogni mossa cruciale non solo per lui, ma anche per i club coinvolti.

I tifosi si trovano a chiedersi se Vlahovic deciderà di rimanere in Italia per continuare la sua ascesa o se abbraccerà una nuova avventura in Turchia. Il calciatore ha mostrato grandi qualità e potenzialità durante la sua carriera, e il suo valore di mercato resta elevato. Il suo futuro potrebbe essere influenzato non solo dall’aspetto economico, ma anche dalle ambizioni sportive e dalla qualità della competizione.

Le decisioni che Vlahovic prenderà nei prossimi mesi potranno ridisegnare il suo percorso e le sue aspirazioni nel calcio professionistico. La Juventus, da parte sua, è in attesa di capire come muoversi in caso di partenza del giocatore, considerando le strategie di mercato per rinforzare la propria rosa. Il club bianconero potrebbe dover affrontare una ricostruzione significativa se uno dei suoi migliori attaccanti decidesse di cambiare aria.

In sintesi, il dialogo tra Vlahovic e la Juventus continua, ma la pressione aumenta man mano che la scadenza del contratto si avvicina. Resterà da vedere se il Besiktas riuscirà a convincere il serbo a trasferirsi, o se il sogno di vestire la maglia di un club europeo di massima fascia diventerà realtà. L’attaccante, al centro dell’attenzione, sta vivendo uno dei momenti più decisivi della sua carriera, con offerte che pongono interrogativi intriganti sul suo futuro.

Fonti: La Gazzetta dello Sport, Juventus FC

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