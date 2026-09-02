2 Settembre 2026

Il Bahrain lancia la prima edizione del Premio Re Hamad per la Coesistenza e la Tolleranza

Anna Gaia Cavallo 2 Settembre 2026
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ROMA (ITALPRESS) – Il Regno di Bahrain ha lanciato la prima edizione del Premio Re Hamad per la Coesistenza e la Tolleranza, un’iniziativa internazionale di alto livello che riflette la visione di Sua Maestà il Re Hamad bin Isa Al Khalifa. Il Premio “vuole onorare persone e istituzioni che hanno dato un contributo concreto alla diffusione dei valori della convivenza tra culture e fedi diverse, alla promozione di una cultura del rispetto reciproco e alla costruzione di società più armoniose e stabili”, si legge in una nota dell’ambasciata del Bahrain in Italia. Il Premio “rappresenta non solo un appello aperto alla comunità internazionale a costruire ponti di fiducia e a rafforzare l’accettazione e la comprensione reciproche, ma anche la continuazione dell’approccio del Bahrain nel promuovere il pluralismo religioso e culturale e nel tradurre i valori della convivenza in politiche e iniziative concrete con un impatto reale”. Il Premio “riflette l’impegno del Regno a sostenere gli sforzi internazionali volti ad affrontare le divisioni sociali, a rafforzare la fiducia tra i popoli e a stabilire il dialogo come necessità strategica per affrontare le sfide globali contemporanee” e “valorizza individui e istituzioni che hanno dato un contributo eccezionale e documentato alla promozione di una cultura della tolleranza e della convivenza, al dialogo e al rispetto reciproco, nonché alla creazione di un impatto positivo e sostenibile nelle nostre comunità”.

Il Premio è aperto a individui e istituzioni di tutti i paesi del mondo, senza limitazioni geografiche, a sottolineare il suo carattere internazionale e contribuisce a mettere in luce esperienze internazionali di successo, nonchè a promuovere lo scambio di competenze tra paesi e istituzioni e a sostenere partnership transnazionali. “Questa edizione inaugurale incarna la nobile visione di Sua Maestà il Re Hamad bin Isa Al Khalifa volta a consolidare saldamente i valori della convivenza, della tolleranza e del rispetto reciproco, nonché a sostenere gli sforzi internazionali volti a costruire società più coese e stabili”, ha detto Shaikh Abdulla bin Ahmed Al Khalifa, ministro dei Trasporti e delle Telecomunicazioni e presidente della Commissione giudicatrice. Il Premio prevede un riconoscimento in denaro, oltre a un attestato e a una medaglia consegnati nel corso di una cerimonia sotto il patrocinio di Sua Maestà il Re Hamad bin Isa Al Khalifa, Presidente Onorario del Premio. Il vincitore sarà selezionato da una giuria indipendente composta da personalità bahrainite e internazionali con competenze nei settori delle istituzioni, dell’attività parlamentare, dei diritti umani, del mondo accademico, della religione e della cooperazione internazionale. Le candidature sono aperte a livello mondiale fino al 10 ottobre.

– foto Ambasciata del Bahrain a Roma –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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