2 Settembre 2026

Corriere dello Sport: «McTominay, lieve aritmia benigna: sarà operato. “Ci vediamo presto Napoli, non ci metterò molto”»

redazione 2 Settembre 2026
39ff493f04

Scott McTominay dovrà fermarsi per qualche settimana. Il centrocampista del Napoli sarà sottoposto a un intervento di correzione mediante ablazione dopo che gli è stata riscontrata una lieve aritmia benigna. A rassicurare immediatamente tutti è stato lo stesso scozzese con un messaggio rivolto alla città e ai tifosi: «See you soon Napoli. I wont take long», ovvero «Ci vediamo presto Napoli. Non ci metterò molto». A ricostruire la vicenda è Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

Il Napoli ha spiegato la situazione attraverso una nota ufficiale: «In seguito all’insorgenza di una lieve aritmia benigna, Scott McTominay sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione (PFA). Il calciatore tornerà disponibile dopo la pausa per le nazionali».

McTominay, intervento nei prossimi giorni

Come spiega Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’aritmia benigna o asintomatica è un’anomalia del ritmo cardiaco che può essere riscontrata anche in persone con un cuore sano, spesso senza che venga avvertita.

Il quotidiano sottolinea come, nelle condizioni descritte, non rappresenti un pericolo quando è isolata, priva di sintomi e riscontrata in un cuore strutturalmente normale.

Nel mondo del calcio non mancano precedenti analoghi. Il Corriere dello Sport ricorda i casi di Lichtsteiner, Khedira, Abel Hernandez, Mazraoui e Coman, tutti sottoposti a interventi correttivi e successivamente tornati in campo.

Salta Inter, Arsenal, Bologna e Fiorentina

Il Napoli ha già indicato il periodo previsto per il ritorno: McTominay sarà nuovamente disponibile dopo la sosta per le nazionali di fine settembre.

Questo significa, secondo la ricostruzione di Fabio Mandarini, che lo scozzese non sarà a disposizione contro Inter, Arsenal, Bologna e Fiorentina.

Il possibile rientro è collocato nella settimana dall’11 al 18 ottobre, durante la quale il Napoli di Allegri affronterà il Frosinone al Maradona l’11, il Villarreal in Spagna in Champions il 13 e il Venezia al Penzo il 18.

La priorità, naturalmente, resta la completa risoluzione del problema prima del ritorno in campo.

Prima dell’intervento il Gran Galà AIC alla Scala

L’intervento dovrebbe essere effettuato entro il fine settimana, ma non oggi. McTominay è infatti atteso a Milano per il Gran Galà del calcio AIC 2026, ospitato al Teatro alla Scala.

È l’unico giocatore del Napoli ad aver ricevuto una nomination. Come riporta il Corriere dello Sport, concorre per il riconoscimento di miglior centrocampista dell’anno insieme a Calhanoglu, Manu Kone, Modric, Rabiot e Zielinski.

McTominay è inoltre candidato per il premio relativo al gol più bello dell’ultimo campionato.

McTominay non si aspettava uno stop immediato

Un aspetto particolare della vicenda riguarda la rapidità con cui si è arrivati alla decisione. Fino a ieri mattina, racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, McTominay non immaginava che l’intervento sarebbe stato programmato così presto.

Lo scozzese era concentrato sulle imminenti sfide contro Inter e Arsenal e contemporaneamente continuava a fare i conti con le vesciche a un piede che lo stanno condizionando sin dai ritiri.

Un fastidio che gli ha impedito di allenarsi regolarmente e di esprimere pienamente la propria potenza. Anche Allegri ne aveva parlato dopo la sfida contro il Como: «Non gli consentono di allenarsi bene, speriamo di averlo presto nelle condizioni migliori».

Adesso arriva uno stop di natura differente e la risposta di McTominay è stata immediata. Poche parole per tranquillizzare Napoli: «Ci vediamo presto. Non ci metterò molto».

Altro

863abce1e1

Corriere dello Sport: «Napoli, meno male che Hojlund c’è: il gol ridà ossigeno ad Allegri»

redazione 1 Settembre 2026
9733446_30185056_whatsapp_image_2026_08_30_at_18.49.57

Corriere dello Sport: «Napoli sovrastato dal Como, Allegri parte male al Maradona. Hojlund unica luce»

redazione 31 Agosto 2026
Screenshot 2026-08-30 071947

Corriere dello Sport: «Allegri ritrova il Maradona dopo 28 anni: “Sarà emozionante, ma questa è Napoli-Como”»

redazione 30 Agosto 2026
d017ebc3b5

Corriere dello Sport: «Allegri-Fabregas, antipodi e vincenti: al Maradona un nuovo capitolo della rivalità»

redazione 29 Agosto 2026
Screenshot 2026-08-28 065942

Corriere dello Sport: «Max aspetta il Ras del gol: Allegri chiede a Hojlund il salto di qualità»

redazione 28 Agosto 2026
99eef3ee86

Corriere dello Sport: «De Bruyne: “Con Allegri sembra tutto più semplice. Conte? Più rigido e meno personale”»

redazione 27 Agosto 2026

Ultimissime

41c5a924b3

Corriere dello Sport: “Mercato, austerity e cessioni”

redazione 2 Settembre 2026
4957f290fc

Corriere dello Sport: «McTominay, il cardiologo Piccenna: “Con la PFA può ripartire in una settimana o dieci giorni”»

redazione 2 Settembre 2026
Bahrain.jpg

Il Bahrain lancia la prima edizione del Premio Re Hamad per la Coesistenza e la Tolleranza

Anna Gaia Cavallo 2 Settembre 2026
39ff493f04

Corriere dello Sport: «McTominay, lieve aritmia benigna: sarà operato. “Ci vediamo presto Napoli, non ci metterò molto”»

redazione 2 Settembre 2026
Cremonese.jpg

La Cremonese espugna Parma, le reti di Lottici Tessadri e Licina valgono un posto agli ottavi di Coppa Italia

redazione 2 Settembre 2026