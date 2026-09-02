Corriere dello Sport: «McTominay, lieve aritmia benigna: sarà operato. “Ci vediamo presto Napoli, non ci metterò molto”»

Scott McTominay dovrà fermarsi per qualche settimana. Il centrocampista del Napoli sarà sottoposto a un intervento di correzione mediante ablazione dopo che gli è stata riscontrata una lieve aritmia benigna. A rassicurare immediatamente tutti è stato lo stesso scozzese con un messaggio rivolto alla città e ai tifosi: «See you soon Napoli. I wont take long», ovvero «Ci vediamo presto Napoli. Non ci metterò molto». A ricostruire la vicenda è Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

Il Napoli ha spiegato la situazione attraverso una nota ufficiale: «In seguito all’insorgenza di una lieve aritmia benigna, Scott McTominay sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione (PFA). Il calciatore tornerà disponibile dopo la pausa per le nazionali».

McTominay, intervento nei prossimi giorni

Come spiega Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’aritmia benigna o asintomatica è un’anomalia del ritmo cardiaco che può essere riscontrata anche in persone con un cuore sano, spesso senza che venga avvertita.

Il quotidiano sottolinea come, nelle condizioni descritte, non rappresenti un pericolo quando è isolata, priva di sintomi e riscontrata in un cuore strutturalmente normale.

Nel mondo del calcio non mancano precedenti analoghi. Il Corriere dello Sport ricorda i casi di Lichtsteiner, Khedira, Abel Hernandez, Mazraoui e Coman, tutti sottoposti a interventi correttivi e successivamente tornati in campo.

Salta Inter, Arsenal, Bologna e Fiorentina

Il Napoli ha già indicato il periodo previsto per il ritorno: McTominay sarà nuovamente disponibile dopo la sosta per le nazionali di fine settembre.

Questo significa, secondo la ricostruzione di Fabio Mandarini, che lo scozzese non sarà a disposizione contro Inter, Arsenal, Bologna e Fiorentina.

Il possibile rientro è collocato nella settimana dall’11 al 18 ottobre, durante la quale il Napoli di Allegri affronterà il Frosinone al Maradona l’11, il Villarreal in Spagna in Champions il 13 e il Venezia al Penzo il 18.

La priorità, naturalmente, resta la completa risoluzione del problema prima del ritorno in campo.

Prima dell’intervento il Gran Galà AIC alla Scala

L’intervento dovrebbe essere effettuato entro il fine settimana, ma non oggi. McTominay è infatti atteso a Milano per il Gran Galà del calcio AIC 2026, ospitato al Teatro alla Scala.

È l’unico giocatore del Napoli ad aver ricevuto una nomination. Come riporta il Corriere dello Sport, concorre per il riconoscimento di miglior centrocampista dell’anno insieme a Calhanoglu, Manu Kone, Modric, Rabiot e Zielinski.

McTominay è inoltre candidato per il premio relativo al gol più bello dell’ultimo campionato.

McTominay non si aspettava uno stop immediato

Un aspetto particolare della vicenda riguarda la rapidità con cui si è arrivati alla decisione. Fino a ieri mattina, racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, McTominay non immaginava che l’intervento sarebbe stato programmato così presto.

Lo scozzese era concentrato sulle imminenti sfide contro Inter e Arsenal e contemporaneamente continuava a fare i conti con le vesciche a un piede che lo stanno condizionando sin dai ritiri.

Un fastidio che gli ha impedito di allenarsi regolarmente e di esprimere pienamente la propria potenza. Anche Allegri ne aveva parlato dopo la sfida contro il Como: «Non gli consentono di allenarsi bene, speriamo di averlo presto nelle condizioni migliori».

Adesso arriva uno stop di natura differente e la risposta di McTominay è stata immediata. Poche parole per tranquillizzare Napoli: «Ci vediamo presto. Non ci metterò molto».