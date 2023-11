Iannicelli: “Sarà una stagione di amarezze. Napoli preso a sberle dai rossoneri”

Il giornalista Peppe Iannicelli si è soffermato sulla stagione del Napoli e sulle recenti prestazioni degli azzurri con Milan e Salernitana.

Il Napoli è reduce dal pari con il Milan in casa al Maradona e dalla vittoria per 2-0 nel derby campano con la Salernitana, ma le prestazioni degli azzurri continuano a non convincere Peppe Iannicelli. Le parole del giornalista ai microfoni di Campania Sport:

“Il calendario, ed alcune prodezze individuali, permettono al Napoli di essere in piena cosa per il secondo posto, se non il primo, in Champions, mentre il distacco accumulato in campionato è impressionate. A Salerno, non ho visto miglioramenti, e l’avversario era in crisi di identità. Il Napoli doveva farne un sol boccone ed è mancata la capacità di regolare la pratica contro una squadra inferiore e che l’ha tenuta viva e aperta fino al finale”.

Iannicelli ha poi aggiunto: “Inter? Il Napoli le partite d’alto livello le ha giocate e le ha perse tutte. Milan? In questo momento, non è un avversario d’alto livello, eppure il Napoli è stato preso a sberle dai rossoneri e poteva perdere 5-0″.