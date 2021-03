Holly Hutton ispirato a Maradona, l’ammissione del creatore del cartone animato

Holly Hutton era ispirato a Diego Armando Maradona lo scrive la pagina Diegopedia riportando l’ammissione di Yōichi Takahashi creatore del cartoon Holly e Benji.

Il cartone Holly e Benji ha sicuramente segnato un’epoca, facendo innamorare milioni di bambini al gioco del calcio, sognando di compiere quelle gesta che nel cartone diventano ancora più ‘esagerate’. Ma Holly Hutton era ispirato a Maradona, una curiosità che viene riportata dalla pagina Diegopedia che cita il creatore del cartone Holly e Benji: Yōichi Takahashi. Una vera e propria rivelazione dato che il protagonista dell’anime è un calciatore formidabile, non solo in campo ma anche fuori, capace di trascinare la sua squadra con carisma e tecnica. Secondo quanto viene riportato Takahashi ha deciso di ispirare Holly al personaggio di Maradona perché si era “innamorato di Diego ai tempi del vittorioso Mondiale giovanile del Diez, nel 1979 proprio in Giappone“. Quel Mondiale fu vinto proprio dall’Argentina e Maradona fu votato miglior giocatore della competizione.

Maradona, Holly e il mondiale

Il campionato di calcio Under 20 del 1979 è stata la seconda edizione di questo torneo organizzato dalla Fifa e si è svolto dal 25 agosto al 7 settembre in Giappone. Diego Armando Maradona nel mondiale giovanile del 1979 mise a segno 6 reti, trascinando l’Argentina alla vittoria finale. La finale del Mondiale Under 20 in Giappone di disputò il 7 settembre 1979 tra Argentina e Unione Sovietica e finì con il risultato di 3-1. Per l’Argentina andarono a segno Alver, Diaz e Maradona, mentre per gli avversari il gol fu siglato da Ponomarev. Proprio durante questa competizione Takahashi si innamorò di Maradona che gli ha ispirato Holly Hutton, personaggio principale di un cartone animato molto popolare anche in Italia. Il nome originale di Holly e Benji è Capitan Tsubasa ed è stato prodotto e realizzato dal 1983 al 1986 dalla Tsuchida Production. In Italia l’anime ha debuttato nel luglio 1986 su Italia 1.