Hamsik: “Napoli nel cuore, rifiutai anche il Borussia Dortmund. Ho un nuovo soprannome”

Marek Hamsik parla di Napoli, anche se ora milita al Trabzonspor, il centrocampista resta molto legato alla città e alla squadra partenopea. Il cuore batte sempre per l’azzurro, un amore che non si può dimenticare. E così Hamsik, ora al Trabzonspor in Turchia dice: “Qui è molto simile a Napoli, c’è tanto entusiasmo e la gente vive il calcio e la vita. Ho un nuovo soprannome: Grande”.

Hamsik durante l’intervista a Marca parla anche dell’addio al Napoli e dice: “Se non ci fosse stata l’opportunità di andare in Cina, sarei rimasto per tutta la mia carriera al Napoli. Ero felice, giocavo in un grande club. In passato ho avuto l’opportunità di giocare con il Borussia Dortmund. Mi chiamò il direttore sportivo, mi volevano, ma io decisi di rinnovare col Napoli. Ora sono felice in Turchia e delle scelte che ho fatto“.

In chiusura Hamsik a Marca parla anche dell’attuale stagione del Napoli: “La squadra gioca molto bene. Stanno facendo un grandissimo campionato e penso che possano vincere lo scudetto. Quando ero al Napoli io ci sono andato vicino, ora cerco di vincerlo con il Trabzonspor”. Il legame indissolubile tra Hamsik e Napoli resta e lo si capisce ogni volta che parla della città, oppure dall’ovazione che gli riservano i tifosi quando visita lo stadio Maradona.