Hamsik chiama Mertens: “Ti aspetto al Trabzonspor”. Ma il belga tentato da…

Dries Mertens sfoglia la margherita e valuta quali sono le opportunità migliori. Secondo il Corriere dello Sport e la Repubblica, il calciatore belga ha ricevuto una telefonata da Marek Hamsik che lo vorrebbe al Trabzonspor. La trattativa è aperta ma Ciro sta decidendo innanzitutto se lasciare l’Italia e la Campania. Da tempo, infatti, la Salernitana ha palesato il suo interesse. Nel dettaglio il presidente granata Danilo Iervolino ha fatto una nuova offerta di ingaggio al calciatore, salendo a 3.5 milioni per un contratto di un anno con opzione sul secondo.

La tentazione è alta ma nel frattempo, come racconta La Repubblica: “Mertens torna in Belgio e lascia Napoli, di nuovo. L’ex attaccante degli azzurri e capocannoniere all-time della storia della società partenopea, era tornato in città nella giornata di mercoledì, trascorrendo 48 ore in città nella sua casa a Palazzo Donn’Anna”.

“Il campione ha potuto salutare i suoi amici napoletani e non solo, visto che poi nella giornata di venerdì è partito alla volta della costiera amalfitana per poi dirigersi nella giornata di sabato a Capri. Anche qui, cena d’addio con i suoi amici al ristorante Verginiello con tanto di torta con saluti”.