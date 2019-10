Hamisk: “Non posso escludere un ritorno al Napoli”

Marek Hamsik non esclude un ritorno al Napoli. Il centrocampista slovacco sarà allo stadio a sostenere gli azzurri contro l’Atalanta

Dopo undici anni Marek Hamsik ha lasciato Napoli per legarsi al Dalian in Cina. La scelta di Marek è stata prevalentemente di carattere economico. In Cina Hamsik guadagnerà più di 30 milioni .

Hamsik è legato a Napoli a doppio filo. forte è il legame con la città e con i Napoletani, e non lo ha mai nascosto.

Marek Hamsik ai microfoni di sport Mediaset ha stuzzicato i ricordi di tutti i nostalgici, parlando del Napoli ma soprattutto non chiudendo le porte al ritorno in maglia azzurra:

“In Cina va bene, tra poco finisce il campionato, è già passato un anno, mi sono abituato. Non so se farei comodo al Napoli ora, ma è stata una mia decisione quella di andare via. Certo, dispiace, ma il Napoli resta nel mio cuore.

Se mi chiedessero di tornare a Napoli per dare una mano? Difficile rispondere… Non lo escludo, ma ho firmato per tre anni con il Dalian, quindi penso di rimanere lì”.

“Gli azzurri possono vincere lo scudetto ed andare lontani in Champions. Adesso andrò a vedere i ragazzi contro l’Atalanta”.